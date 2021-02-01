https://ria.ru/20210201/myanma-1595477211.html

Военный переворот в Мьянме приведет к деградации страны, считает эксперт

Военный переворот в Мьянме приведет к деградации страны, считает эксперт

Военный переворот в Мьянме приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в стране и к общей деградации, считает профессор факультета мировой экономики и РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:15

2021-02-01T12:15

2021-02-01T12:15

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

денис маслов

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595435821_0:173:3036:1882_1920x0_80_0_0_7b2dcc38232be564fb2f0e28373fb5fe.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Военный переворот в Мьянме приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в стране и к общей деградации, считает профессор факультета мировой экономики и политики Алексей Маслов.Еще несколько недель будут проходить выступления в поддержку Аун Сан Су Чжи, которая призвала к публичным протестам, напомнил Маслов, потому что в течение года будет заморожено действие целого ряда законов.В частности, будет нехватка продуктов, развал железнодорожного и автомобильного сообщения, "деградация страны", добавил эксперт.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

https://ria.ru/20210201/perevorot-1595460608.html

https://ria.ru/20210201/perevorot-1595454481.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, денис маслов, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, в мире