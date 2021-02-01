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Военный переворот в Мьянме приведет к деградации страны, считает эксперт
Военный переворот в Мьянме приведет к деградации страны, считает эксперт
Военный переворот в Мьянме приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в стране и к общей деградации, считает профессор факультета мировой экономики и РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:15
2021-02-01T12:15
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
денис маслов
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Военный переворот в Мьянме приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в стране и к общей деградации, считает профессор факультета мировой экономики и политики Алексей Маслов.Еще несколько недель будут проходить выступления в поддержку Аун Сан Су Чжи, которая призвала к публичным протестам, напомнил Маслов, потому что в течение года будет заморожено действие целого ряда законов.В частности, будет нехватка продуктов, развал железнодорожного и автомобильного сообщения, "деградация страны", добавил эксперт.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, денис маслов, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, в мире

Военный переворот в Мьянме приведет к деградации страны, считает эксперт

12:15 01.02.2021
 
© REUTERS / StringerВоенные возле мэрии города Янгона, Мьянма
Военные возле мэрии города Янгона, Мьянма - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Военный переворот в Мьянме приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в стране и к общей деградации, считает профессор факультета мировой экономики и политики Алексей Маслов.
"В Мьянме началась очередная гражданская война, примерно такая же, какая была в 2010 году… Я думаю, что такая нестабильная ситуация будет еще сохраняться несколько недель, но обычно в этих случаях побеждают военные. Военные не представляют собой классическую военную хунту, это, скорее, надо рассматривать как некую политическую партию, состоящую из военных, нацеленную на максимально фундаменталистко-стабилизационный сценарий, в то время как Аун Сан Су Чжи пыталась сделать сценарий максимально демократический", - сказал эксперт РИА Новости.
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Еще несколько недель будут проходить выступления в поддержку Аун Сан Су Чжи, которая призвала к публичным протестам, напомнил Маслов, потому что в течение года будет заморожено действие целого ряда законов.
"Будет сформировано переходное правительство во главе с одним из военных лидеров, скорее всего, будет постепенная нормализация обстановки, но сказать, что каким-то серьезным образом изменится ситуация в Мьянме, не приходится. Потому что со стороны военных не звучали никогда какие экономические требования, например, по-другому перестроить модель экономики. Ситуация ухудшится в каком плане – скорее всего, поскольку Су Чжи серьезно поддерживали западные страны, то сейчас это остановится, страна будет объявлена недемократической и диктаторской, и, как следствие, общая ситуация ухудшится", - подчеркнул он.
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В частности, будет нехватка продуктов, развал железнодорожного и автомобильного сообщения, "деградация страны", добавил эксперт.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныДенис МасловНациональная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиВ мире
 
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