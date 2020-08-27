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Мятежники в Мали освободили бывшего президента
Захваченный в ходе военного переворота в Мали президент Ибрагим Бубакар Кейта был освобожден мятежниками, сообщил портал Jeune Afrique со ссылкой на семью... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:53
2020-08-27T14:58
ибрагим бубакар кейта
бамако
мятеж военных в мали
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Захваченный в ходе военного переворота в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> президент <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Bubakar_Kejjta/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Бубакар Кейта</a> был освобожден мятежниками, сообщил портал <a href="https://www.jeuneafrique.com/1035224/politique/mali-ibrahim-boubacar-keita-a-ete-libere/" target="_blank">Jeune Afrique</a> со ссылкой на семью президента.Сообщается, что мятежники освободили президента в ночь на четверг приблизительно в 3.00 по местному времени (6.00 мск). Он был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро, которая охраняется мятежниками.Мятеж в Мали произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил Мали" (M5-RFP) требовала отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта. В среду состоялась первая официальная встреча путчистов и представителей M5-RFP.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. В опубликованном 20 августа заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.
https://ria.ru/20200822/mali-1576124872.html
бамако
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РИА Новости
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ибрагим бубакар кейта, бамако, мятеж военных в мали, мали, в мире

Мятежники в Мали освободили бывшего президента

14:53 27.08.2020 (обновлено: 14:58 27.08.2020)
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© REUTERS / Ludovic MarinОбъявивший об отставке президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
Объявивший об отставке президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
© REUTERS / Ludovic Marin
Объявивший об отставке президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Захваченный в ходе военного переворота в Мали президент Ибрагим Бубакар Кейта был освобожден мятежниками, сообщил портал Jeune Afrique со ссылкой на семью президента.
Сообщается, что мятежники освободили президента в ночь на четверг приблизительно в 3.00 по местному времени (6.00 мск). Он был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро, которая охраняется мятежниками.
Мятеж в Мали произошел на фоне гражданских волнений, возглавляющая которые оппозиционная партия "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил Мали" (M5-RFP) требовала отставки президента Ибрагима Бубакара Кейта. В среду состоялась первая официальная встреча путчистов и представителей M5-RFP.
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. В опубликованном 20 августа заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
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Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
211001
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Ибрагим Бубакар КейтаБамакоМятеж военных в МалиМалиВ мире
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