Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Осень патриарха, или Слезы "крокодильи" по Роберту Мугабе О нем даже не скажешь, что так проходит слава мирская. Потому что не уходит, а просто убегает. А он сам – да, ушел. И забрал с собой, как говорят, еще и недвижимость. Не всю, конечно. Столько не унести.