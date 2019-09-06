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РИА Новости

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

08:15 06.09.2019 (обновлено: 08:39 06.09.2019)
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© AP PhotoРоберт Мугабе. Архивное фото
Роберт Мугабе. Архивное фото
© AP Photo
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет, сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.

"Мугабе был иконой освободительного движения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и раскрепощению своего народа. Его вклад в историю нашей нации и континента никогда не будет забыт", — добавил он.

Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.
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Осень патриарха, или Слезы "крокодильи" по Роберту МугабеО нем даже не скажешь, что так проходит слава мирская. Потому что не уходит, а просто убегает. А он сам – да, ушел. И забрал с собой, как говорят, еще и недвижимость. Не всю, конечно. Столько не унести.
Мугабе стал президентом в 1987 году и возглавлял страну 30 лет. До этого он семь лет был премьер-министром.
В ноябре 2017-го в результате военного переворота его отстранили от власти, а затем поместили под домашний арест. Позднее он ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт".
Она же и предложила Мнангаве занять президентское кресло до проведения выборов. В конце июля 2018-го его избрали главой государства, он получил 50,8% голосов.
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Роберт МугабеЗимбабвеВ мире
Популярные комментарии
одним диктатором меньше, может заберет с собой другого диктатора, было бы правильно.
6 сентября, 08:37
lunvan
1100000
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