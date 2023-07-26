https://ria.ru/20230726/niger-1886371165.html

СМИ: военные окружили дворец президента Нигера

СМИ: военные окружили дворец президента Нигера - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ: военные окружили дворец президента Нигера

Военные окружили в столице Нигера городе Ниамее дворец президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в администрации РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:48

2023-07-26T13:48

2023-07-26T17:36

нигер

ниамей

франция

мохамед базум

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Военные окружили в столице Нигера городе Ниамее дворец президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в администрации главы государства. Как сообщается, солдаты президентской гвардии заблокировали как офис Базума, так и его резиденцию. При этом обстановка в районе президентского дворца остается спокойной, стрельбы не было слышно.Jeune Afrique со ссылкой на региональный военный источник сообщает, что президент удерживается мятежными солдатами. Другой источник сообщает, что Базум "цел и здоров" и ведет переговоры с военными. Их предполагаемым лидером называют командира президентской гвардии генерала Омара Тчиани.Газета Monde со ссылкой на источник в окружении президента сообщает, что "речь идет не о перевороте". По словам источника, напряженная ситуация возникла из-за неких "проблем с президентской гвардией".Базум был избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции, отмечает агентство.

https://ria.ru/20230715/napadenie-1884413747.html

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нигер, ниамей, франция, мохамед базум