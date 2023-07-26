https://ria.ru/20230726/niger-1886371165.html
СМИ: военные окружили дворец президента Нигера
СМИ: военные окружили дворец президента Нигера - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ: военные окружили дворец президента Нигера
Военные окружили в столице Нигера городе Ниамее дворец президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в администрации РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:48
2023-07-26T13:48
2023-07-26T17:36
нигер
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франция
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Военные окружили в столице Нигера городе Ниамее дворец президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в администрации главы государства. Как сообщается, солдаты президентской гвардии заблокировали как офис Базума, так и его резиденцию. При этом обстановка в районе президентского дворца остается спокойной, стрельбы не было слышно.Jeune Afrique со ссылкой на региональный военный источник сообщает, что президент удерживается мятежными солдатами. Другой источник сообщает, что Базум "цел и здоров" и ведет переговоры с военными. Их предполагаемым лидером называют командира президентской гвардии генерала Омара Тчиани.Газета Monde со ссылкой на источник в окружении президента сообщает, что "речь идет не о перевороте". По словам источника, напряженная ситуация возникла из-за неких "проблем с президентской гвардией".Базум был избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции, отмечает агентство.
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нигер, ниамей, франция, мохамед базум
Нигер, Ниамей, Франция, Мохамед Базум
СМИ: военные окружили дворец президента Нигера
AFP: в столице Нигера Ниамее военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Военные окружили в столице Нигера городе Ниамее дворец президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на источники в администрации главы государства.
Как сообщается, солдаты президентской гвардии заблокировали как офис Базума, так и его резиденцию. При этом обстановка в районе президентского дворца остается спокойной, стрельбы не было слышно.
Jeune Afrique со ссылкой на региональный военный источник сообщает, что президент удерживается мятежными солдатами. Другой источник сообщает, что Базум "цел и здоров" и ведет переговоры с военными. Их предполагаемым лидером называют командира президентской гвардии генерала Омара Тчиани.
Газета Monde со ссылкой на источник в окружении президента сообщает, что "речь идет не о перевороте". По словам источника, напряженная ситуация возникла из-за неких "проблем с президентской гвардией".
Базум был избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции
, отмечает агентство.
СМИ сообщили, что пять человек погибли при нападении боевиков в Нигере