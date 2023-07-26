Рейтинг@Mail.ru
СМИ: военные окружили дворец президента Нигера - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 26.07.2023 (обновлено: 17:36 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/niger-1886371165.html
СМИ: военные окружили дворец президента Нигера
СМИ: военные окружили дворец президента Нигера - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ: военные окружили дворец президента Нигера
Военные окружили в столице Нигера городе Ниамее дворец президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в администрации РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:48
2023-07-26T17:36
нигер
ниамей
франция
мохамед базум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886433175_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_bb0a1ec5ddcd3459b4a9f55e052b4129.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Военные окружили в столице Нигера городе Ниамее дворец президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в администрации главы государства. Как сообщается, солдаты президентской гвардии заблокировали как офис Базума, так и его резиденцию. При этом обстановка в районе президентского дворца остается спокойной, стрельбы не было слышно.Jeune Afrique со ссылкой на региональный военный источник сообщает, что президент удерживается мятежными солдатами. Другой источник сообщает, что Базум "цел и здоров" и ведет переговоры с военными. Их предполагаемым лидером называют командира президентской гвардии генерала Омара Тчиани.Газета Monde со ссылкой на источник в окружении президента сообщает, что "речь идет не о перевороте". По словам источника, напряженная ситуация возникла из-за неких "проблем с президентской гвардией".Базум был избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции, отмечает агентство.
https://ria.ru/20230715/napadenie-1884413747.html
нигер
ниамей
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886433175_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_81c5a2da49af5676590d8d1b19bf3eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, ниамей, франция, мохамед базум
Нигер, Ниамей, Франция, Мохамед Базум
СМИ: военные окружили дворец президента Нигера

AFP: в столице Нигера Ниамее военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума

© AFP 2023 / BOUREIMA HAMAМашины на улице в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023 года
Машины на улице в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / BOUREIMA HAMA
Машины на улице в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Военные окружили в столице Нигера городе Ниамее дворец президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в администрации главы государства.
Как сообщается, солдаты президентской гвардии заблокировали как офис Базума, так и его резиденцию. При этом обстановка в районе президентского дворца остается спокойной, стрельбы не было слышно.
Jeune Afrique со ссылкой на региональный военный источник сообщает, что президент удерживается мятежными солдатами. Другой источник сообщает, что Базум "цел и здоров" и ведет переговоры с военными. Их предполагаемым лидером называют командира президентской гвардии генерала Омара Тчиани.
Газета Monde со ссылкой на источник в окружении президента сообщает, что "речь идет не о перевороте". По словам источника, напряженная ситуация возникла из-за неких "проблем с президентской гвардией".
Базум был избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции, отмечает агентство.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
СМИ сообщили, что пять человек погибли при нападении боевиков в Нигере
15 июля, 23:10
 
НигерНиамейФранцияМохамед Базум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала