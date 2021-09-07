В Кремле прокомментировали ситуацию в Гвинее
Песков: ожидаем, что бизнес-интересы российских компаний в Гвинее не пострадают
© REUTERS / Saliou SambБронетранспортер Гвинейской армии во время правительственного переворота в Конакри, Гвинея
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле считают ситуацию в Гвинее серьезным фактором, негативно влияющим на рынок алюминия, однако пока власти РФ не рассматривают вариантов поддержки добывающей компании "Русал", которая, по данным источников в отрасли, может потерять до трети производства алюминия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это новое развитие событий, и пока никаких вариантов поддержки не рассматривается. Речь идет действительно о серьезном факторе, способном негативно сказаться в целом на рынке алюминия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти РФ возможность каким-то образом помочь "Русалу".
"Мы, конечно же, внимательно следим за тем, что происходит в Гвинее. Мы хотели, чтобы ситуация в Гвинее как можно скорее вернулась в законное русло. И, безусловно, мы ожидаем в любом случае, что бизнес-интересы наших предпринимателей, наших компаний не пострадают, что их интересы будут обеспечиваться", - сказал он журналистам.
По данным Алюминиевой ассоциации РФ, Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов. На нее приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи. Добыча бокситов с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая – крупнейшего в мире производителя алюминия - составляет 50%, "Русала" – крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая – 45%.
В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.
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