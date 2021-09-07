https://ria.ru/20210907/gvineya-1749003821.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Гвинее

В Кремле прокомментировали ситуацию в Гвинее - РИА Новости, 07.09.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию в Гвинее

В Кремле считают ситуацию в Гвинее серьезным фактором, негативно влияющим на рынок алюминия, однако пока власти РФ не рассматривают вариантов поддержки... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:01

2021-09-07T13:01

2021-09-07T13:01

в мире

гвинея

дмитрий песков

русал

альфа конде

россия

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле считают ситуацию в Гвинее серьезным фактором, негативно влияющим на рынок алюминия, однако пока власти РФ не рассматривают вариантов поддержки добывающей компании "Русал", которая, по данным источников в отрасли, может потерять до трети производства алюминия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, это новое развитие событий, и пока никаких вариантов поддержки не рассматривается. Речь идет действительно о серьезном факторе, способном негативно сказаться в целом на рынке алюминия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти РФ возможность каким-то образом помочь "Русалу".Ранее источник в отрасли заявил РИА Новости, что "Русал" из-за событий в Гвинее потенциально может потерять одну третью часть производства алюминия.По данным Алюминиевой ассоциации РФ, Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов. На нее приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи. Добыча бокситов с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая – крупнейшего в мире производителя алюминия - составляет 50%, "Русала" – крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая – 45%. В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

гвинея

россия

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в мире, гвинея, дмитрий песков, русал, альфа конде, россия, военный переворот в гвинее