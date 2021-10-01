https://ria.ru/20211001/gvineya-1752688205.html
В Гвинее привели к присяге президента переходного периода
В Гвинее привели к присяге президента переходного периода - РИА Новости, 01.10.2021
В Гвинее привели к присяге президента переходного периода
Полковник Мамади Думбуя, пришедший к власти в Гвинее в результате мятежа военных, в пятницу приведен к присяге в качестве президента переходного периода. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:51
2021-10-01T15:51
2021-10-01T16:16
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аккра
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полковник Мамади Думбуя, пришедший к власти в Гвинее в результате мятежа военных, в пятницу приведен к присяге в качестве президента переходного периода.Церемония проходила в столице Гвинеи Конакри во дворце имени Мухаммеда V."Я, Мамади Думбуя, президент переходного периода обязуюсь перед лицом народа Гвинеи сохранять приверженность суверенитету страны и уважать и способствовать соблюдению положений хартии переходного периода... и исполнять мои функции в высших интересах народа, закрепить демократические ценности, гарантировать независимость страны и целостность национальной территории. Я торжественно обязуюсь сотрудничать с органами переходного периода, чтобы обеспечить осуществление и поддержание сплоченности страны", - сказал Думбуя.Трансляцию вел телеканал Espace Tv Guinee.Думбуя подтвердил, что он и члены переходного совета не будут выдвигать свои кандидатуры на грядущих выборах."Я хочу повторить мое обязательство о том, что ни я, ни какой-либо член Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) и органов переходного периода, не будем кандидатами на выборах, которые пройдут в будущем", - сказал Думбуя в обращении после приведения к присяге.В сентябре мятежники, задержавшие президента Гвинеи Альфу Конде, объявили о введении хартии переходного периода. Согласно сведениям из документа, президент переходного период будет главой Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD).Продолжительность переходного периода в Гвинее должна быть определена на основе взаимного соглашения политических сил, представителей гражданского общества и CNRD.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Позднее в сентябре в столице Ганы Аккре прошел чрезвычайный саммит ЭКОВАС, на котором было принято решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода.
https://ria.ru/20210928/gvineya-1752096531.html
https://ria.ru/20210910/alyuminiy-1749408526.html
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в мире, гвинея, конакри (город), аккра, гана, альфа конде
15:51 01.10.2021 (обновлено: 16:16 01.10.2021)
В Гвинее привели к присяге президента переходного периода
Лидера военных мятежников в Гвинее Думбуя привели к присяге президента переходного периода
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Полковник Мамади Думбуя, пришедший к власти в Гвинее
в результате мятежа военных, в пятницу приведен к присяге в качестве президента переходного периода.
Церемония проходила в столице Гвинеи Конакри
во дворце имени Мухаммеда V.
"Я, Мамади Думбуя, президент переходного периода обязуюсь перед лицом народа Гвинеи сохранять приверженность суверенитету страны и уважать и способствовать соблюдению положений хартии переходного периода... и исполнять мои функции в высших интересах народа, закрепить демократические ценности, гарантировать независимость страны и целостность национальной территории. Я торжественно обязуюсь сотрудничать с органами переходного периода, чтобы обеспечить осуществление и поддержание сплоченности страны", - сказал Думбуя.
Трансляцию вел телеканал Espace Tv Guinee
.
Думбуя подтвердил, что он и члены переходного совета не будут выдвигать свои кандидатуры на грядущих выборах.
"Я хочу повторить мое обязательство о том, что ни я, ни какой-либо член Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) и органов переходного периода, не будем кандидатами на выборах, которые пройдут в будущем", - сказал Думбуя в обращении после приведения к присяге.
В сентябре мятежники, задержавшие президента Гвинеи Альфу Конде
, объявили о введении хартии переходного периода. Согласно сведениям из документа, президент переходного период будет главой Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD).
Продолжительность переходного периода в Гвинее должна быть определена на основе взаимного соглашения политических сил, представителей гражданского общества и CNRD.
СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.
Позднее в сентябре в столице Ганы
Аккре прошел чрезвычайный саммит ЭКОВАС, на котором было принято решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода.