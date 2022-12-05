https://ria.ru/20221205/sudan-1836385518.html

Военные и оппозиция в Судане договорились о переходе к гражданской власти

Военные и оппозиция в Судане договорились о переходе к гражданской власти - РИА Новости, 05.12.2022

Военные и оппозиция в Судане договорились о переходе к гражданской власти

Суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:11

2022-12-05T13:11

2022-12-05T13:14

в мире

судан

хартум (город)

абдалла хамдок

абдель фаттах аль-бурхан

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КАИР, 5 дек - РИА Новости. Суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране.Трансляцию церемонии подписания, которая проходит в эти минуты в Хартуме, ведут спутниковые арабские телеканалы.Свои подписи поД документом поставили глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, его заместители, представители ведущего оппозиционного альянса страны "Силы за свободу и перемены", лидеры других оппозиционных политических движений.Подписанное рамочное соглашение предусматривает назначение премьер-министра и последующий переходный период на два года, после которого последует проведение всеобщих выборов.Ранее стало известно, что крупнейшее оппозиционное движение Судана, коалиция "Силы за свободу и перемены", достигло предварительных договоренностей с правящими в стране военными по переходному периоду.Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок 2 января 2022 года на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.Вслед за отставкой Хамдока в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных. Ежемесячно в акциях протеста получают ранения и погибают десятки человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/sudan-1760535295.html

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Ольга Фомченкова

в мире, судан, хартум (город), абдалла хамдок, абдель фаттах аль-бурхан