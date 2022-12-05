https://ria.ru/20221205/sudan-1836385518.html
Военные и оппозиция в Судане договорились о переходе к гражданской власти
Военные и оппозиция в Судане договорились о переходе к гражданской власти - РИА Новости, 05.12.2022
Военные и оппозиция в Судане договорились о переходе к гражданской власти
Суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:11
2022-12-05T13:11
2022-12-05T13:14
в мире
судан
хартум (город)
абдалла хамдок
абдель фаттах аль-бурхан
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КАИР, 5 дек - РИА Новости. Суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране.Трансляцию церемонии подписания, которая проходит в эти минуты в Хартуме, ведут спутниковые арабские телеканалы.Свои подписи поД документом поставили глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, его заместители, представители ведущего оппозиционного альянса страны "Силы за свободу и перемены", лидеры других оппозиционных политических движений.Подписанное рамочное соглашение предусматривает назначение премьер-министра и последующий переходный период на два года, после которого последует проведение всеобщих выборов.Ранее стало известно, что крупнейшее оппозиционное движение Судана, коалиция "Силы за свободу и перемены", достигло предварительных договоренностей с правящими в стране военными по переходному периоду.Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок 2 января 2022 года на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.Вслед за отставкой Хамдока в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных. Ежемесячно в акциях протеста получают ранения и погибают десятки человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/sudan-1760535295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), абдалла хамдок, абдель фаттах аль-бурхан
В мире, Судан, Хартум (город), Абдалла Хамдок, Абдель Фаттах аль-Бурхан
13:11 05.12.2022 (обновлено: 13:14 05.12.2022)
Военные и оппозиция в Судане договорились о переходе к гражданской власти
Суданские военные и оппозиция подписали соглашение по переходу к гражданской власти
КАИР, 5 дек - РИА Новости. Суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране.
Трансляцию церемонии подписания, которая проходит в эти минуты в Хартуме
, ведут спутниковые арабские телеканалы.
Свои подписи поД документом поставили глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
, его заместители, представители ведущего оппозиционного альянса страны "Силы за свободу и перемены", лидеры других оппозиционных политических движений.
"Рамочное политическое соглашение создает реальную гражданскую власть в стране", - говорится в заявлении альянса "Силы за свободу и перемены".
Подписанное рамочное соглашение предусматривает назначение премьер-министра и последующий переходный период на два года, после которого последует проведение всеобщих выборов.
Ранее стало известно, что крупнейшее оппозиционное движение Судана, коалиция "Силы за свободу и перемены", достигло предварительных договоренностей с правящими в стране военными по переходному периоду.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
2 января 2022 года на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил
, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.
Вслед за отставкой Хамдока в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных. Ежемесячно в акциях протеста получают ранения и погибают десятки человек.