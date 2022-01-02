https://ria.ru/20220102/sudan-1766448626.html
Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке
Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке - РИА Новости, 02.01.2022
Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил, что уходит в отставку. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T23:35
2022-01-02T23:35
2022-01-02T23:58
в мире
судан
абдалла хамдок
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КАИР, 2 янв – РИА Новости. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил, что уходит в отставку."Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то (время), что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства", - сказал премьер в обращении, которое транслировало государственное телевидение страны.По словам Хамдока, для него "было честью управлять правительством в тяжелых условиях на протяжении более двух лет". За это время, отметил он, его кабмину "удалось вывести Судан из международной изоляции".Суданский премьер также заявил, что во время своей работы на посту он "пытался уберечь страну от скатывания к катастрофе". Также Абдалла Хамдок добавил, что диалог между политическими сторонами в Судане является решением для "перехода к гражданскому и демократическому государству".Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с женой вернулись в свою столичную резиденцию, где находился под домашним арестом.В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов.
https://ria.ru/20211101/bukhran-1756934374.html
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в мире, судан, абдалла хамдок
23:35 02.01.2022 (обновлено: 23:58 02.01.2022)
Премьер-министр Судана на фоне кризиса в стране объявил об отставке
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок на фоне кризиса в стране объявил о своей отставке
КАИР, 2 янв – РИА Новости.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
объявил, что уходит в отставку.
"Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то (время), что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства", - сказал премьер в обращении, которое транслировало государственное телевидение страны.
По словам Хамдока, для него "было честью управлять правительством в тяжелых условиях на протяжении более двух лет". За это время, отметил он, его кабмину "удалось вывести Судан из международной изоляции".
Суданский премьер также заявил, что во время своей работы на посту он "пытался уберечь страну от скатывания к катастрофе". Также Абдалла Хамдок добавил, что диалог между политическими сторонами в Судане является решением для "перехода к гражданскому и демократическому государству".
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с женой вернулись в свою столичную резиденцию, где находился под домашним арестом.
В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов.