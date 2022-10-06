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СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны - РИА Новости, 06.10.2022
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СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны
СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны - РИА Новости, 06.10.2022
СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны
Новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:32
2022-10-06T01:33
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны, сообщает агентство Франс Пресс."Капитан Ибрагим Траоре был назначен президентом Буркина-Фасо в среду", - говорится в сообщении.В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Во вторник Буркина-Фасо для переговоров с новым руководством страны посетила делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).
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в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
01:32 06.10.2022 (обновлено: 01:33 06.10.2022)
 
СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны

AFP: нового военного лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре назначили президентом страны

© AP Photo / RTB Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо
Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / RTB
Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны, сообщает агентство Франс Пресс.
"Капитан Ибрагим Траоре был назначен президентом Буркина-Фасо в среду", - говорится в сообщении.
В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Во вторник Буркина-Фасо для переговоров с новым руководством страны посетила делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).
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