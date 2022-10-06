https://ria.ru/20221006/burkina-faso-1821857033.html
СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны
СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны - РИА Новости, 06.10.2022
СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны
Новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T01:32
2022-10-06T01:32
2022-10-06T01:33
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны, сообщает агентство Франс Пресс."Капитан Ибрагим Траоре был назначен президентом Буркина-Фасо в среду", - говорится в сообщении.В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Во вторник Буркина-Фасо для переговоров с новым руководством страны посетила делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).
https://ria.ru/20221003/burkinafaso-1821120405.html
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в мире, буркина-фасо
01:32 06.10.2022 (обновлено: 01:33 06.10.2022)
СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны
AFP: нового военного лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре назначили президентом страны
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны, сообщает
агентство Франс Пресс.
"Капитан Ибрагим Траоре был назначен президентом Буркина-Фасо в среду", - говорится в сообщении.
В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Во вторник Буркина-Фасо для переговоров с новым руководством страны посетила делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).