https://ria.ru/20221006/burkina-faso-1821857033.html

СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны

СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны - РИА Новости, 06.10.2022

СМИ: нового военного лидера Буркина-Фасо назначили президентом страны

Новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T01:32

2022-10-06T01:32

2022-10-06T01:33

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны, сообщает агентство Франс Пресс."Капитан Ибрагим Траоре был назначен президентом Буркина-Фасо в среду", - говорится в сообщении.В конце сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Во вторник Буркина-Фасо для переговоров с новым руководством страны посетила делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

https://ria.ru/20221003/burkinafaso-1821120405.html

буркина-фасо

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в мире, буркина-фасо