https://ria.ru/20230830/gabon-1893079549.html
СМИ: в Габоне восстановили доступ в интернет после попытки переворота
СМИ: в Габоне восстановили доступ в интернет после попытки переворота - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: в Габоне восстановили доступ в интернет после попытки переворота
Доступ в интернет восстановлен в Габоне после заявления военных о захвате власти, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:17
2023-08-30T10:17
2023-08-30T10:17
в мире
габон
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Доступ в интернет восстановлен в Габоне после заявления военных о захвате власти, передает агентство Рейтер."Подключение к интернету в Габоне восстановлено в среду спустя несколько часов после того, как военные заявили, что захватили власть", - говорится в сообщении.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
https://ria.ru/20230827/radioveschanie-1892582434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне
СМИ: в Габоне восстановили доступ в интернет после попытки переворота
Рейтер: в Габоне восстановили доступ в интернет после заявления о перевороте
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Доступ в интернет восстановлен в Габоне после заявления военных о захвате власти, передает агентство Рейтер
.
"Подключение к интернету в Габоне восстановлено в среду спустя несколько часов после того, как военные заявили, что захватили власть", - говорится в сообщении.
Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.
В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.
В Габоне приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI