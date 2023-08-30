https://ria.ru/20230830/gabon-1893079549.html

СМИ: в Габоне восстановили доступ в интернет после попытки переворота

СМИ: в Габоне восстановили доступ в интернет после попытки переворота - РИА Новости, 30.08.2023

СМИ: в Габоне восстановили доступ в интернет после попытки переворота

Доступ в интернет восстановлен в Габоне после заявления военных о захвате власти, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:17

2023-08-30T10:17

2023-08-30T10:17

в мире

габон

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Доступ в интернет восстановлен в Габоне после заявления военных о захвате власти, передает агентство Рейтер."Подключение к интернету в Габоне восстановлено в среду спустя несколько часов после того, как военные заявили, что захватили власть", - говорится в сообщении.Ранее в среду военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживают военные.В среду утром действующий президент Габона Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции на выборах в Габоне академик Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,7% голосов. По данным Франс Пресс, команда действующего президента Али Бонго Ондимбы отвергла обвинения Ондо Оссы в нарушениях на выборах.

https://ria.ru/20230827/radioveschanie-1892582434.html

габон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, габон, попытка переворота в габоне