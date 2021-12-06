https://ria.ru/20211206/myanma-1762398911.html

В ЕС считают, что военные власти Мьянмы ведут страну к кризису

В ЕС считают, что военные власти Мьянмы ведут страну к кризису - РИА Новости, 06.12.2021

В ЕС считают, что военные власти Мьянмы ведут страну к кризису

Приговоры, вынесенные в Мьянме в отношении избранных демократическим путем лидеров, демонстрируют полное пренебрежение волей народа, а неспособность новых... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:18

2021-12-06T15:18

2021-12-06T15:18

в мире

мьянма

евросоюз

аун сан су чжи

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Приговоры, вынесенные в Мьянме в отношении избранных демократическим путем лидеров, демонстрируют полное пренебрежение волей народа, а неспособность новых военных властей страны восстановить демократию, в сочетании с пандемией коронавируса и насилием, ведут Мьянму к крупному гуманитарному кризису, говорится в распространенном в понедельник заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.Ранее сообщалось, что экс-госсоветник, фактический премьер-министр Мбянмы и Нобелевский лауреат 76-летняя Аун Сан Су Чжи была приговорена к четырем годам тюрьмы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение мер против COVID-19. Сообщалось также, что по каждому обвинению Аун Сан Су Чжи получила по два года тюремного заключения. Бывший президент Мьянмы Вин Мьинт получил такой же тюремный срок по аналогичным обвинениям."Вынесенные политически мотивированные приговоры – еще один шаг на пути разрушения верховенства закона и вопиющее нарушение прав человека в Мьянме. ЕС решительно осуждает эти приговоры… Действия военных демонстрируют полное пренебрежение волей народа, выраженное на выборах в ноябре 2020 года… Неспособность восстановить демократию, усугубляемая пандемией коронавируса, повсеместным насилием, ведут страну к крупномасштабному гуманитарному кризису", - говорится в документе.В ЕС в очередной раз призвали немедленно и безоговорочно отпустить всех политических заключенных и восстановить демократические принципы.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.

https://ria.ru/20211206/myanma-1762319214.html

https://ria.ru/20211201/putin-1761638012.html

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в мире, мьянма, евросоюз, аун сан су чжи, жозеп боррель