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В Мьянме объявили о формировании временного правительства
В Мьянме объявили о формировании временного правительства - РИА Новости, 01.08.2021
В Мьянме объявили о формировании временного правительства
Созданный пришедшими к власти военными Государственный административный совет Мьянмы объявил о формировании временного правительства страны, передает агентство... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:30
2021-08-01T11:30
в мире
мьянма
мин аун хлайн
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Созданный пришедшими к власти военными Государственный административный совет Мьянмы объявил о формировании временного правительства страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на указ совета.Согласно указу, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн станет премьер-министром страны.Военные пришли к власти в Мьянме, применив заложенный в конституции механизм, 1 февраля 2021 года. Гражданские лидеры страны были арестованы, многие депутаты вновь избранного парламента временно задержаны или также арестованы перед началом первого заседания первой сессии нового созыва. За переходом власти к военным последовали многомесячные протестные акции.
https://ria.ru/20210706/myanma-1740023936.html
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в мире, мьянма, мин аун хлайн
11:30 01.08.2021
 
В Мьянме объявили о формировании временного правительства

Синьхуа: военные власти Мьянмы объявили о формировании временного правительства

© AP Photo / Thein ZawПолная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма
Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© AP Photo / Thein Zaw
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Созданный пришедшими к власти военными Государственный административный совет Мьянмы объявил о формировании временного правительства страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на указ совета.
Согласно указу, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн станет премьер-министром страны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Лавров рассказал, что может помочь урегулированию в Мьянме
Военные пришли к власти в Мьянме, применив заложенный в конституции механизм, 1 февраля 2021 года. Гражданские лидеры страны были арестованы, многие депутаты вновь избранного парламента временно задержаны или также арестованы перед началом первого заседания первой сессии нового созыва. За переходом власти к военным последовали многомесячные протестные акции.
 
В миреМьянмаМин Аун Хлайн
 
 
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