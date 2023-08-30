https://ria.ru/20230830/gabon-1893055920.html
СМИ: габонские военные объявили о роспуске институтов власти
СМИ: габонские военные объявили о роспуске институтов власти - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: габонские военные объявили о роспуске институтов власти
Военные Габона объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске органов власти, передает агентство AFP и Reuters. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:27
2023-08-30T07:27
2023-08-30T10:39
габон
в мире
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военные Габона объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске органов власти, передает агентство AFP и Reuters."Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов", — говорится в сообщении.Также говорится, что границы закрыты "до дальнейшего уведомления".Военные заявили о намерении покончить с действующим в стране режимом. В столице страны Либревиль слышна стрельба.Позднее в эфире местного телевидения мятежники объявили, что будут соблюдать международные обязательства Габона. В среду утром стало известно, что действующий президент 64-летний Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2 процента голосов. Впервые его избрали в 2009 году, после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.В стране приостановлено вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24. Введен комендантский час и временно заблокирован доступ в интернет.
https://ria.ru/20230829/niger-1892981756.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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габон, в мире, попытка переворота в габоне
Габон, В мире, Попытка переворота в Габоне
СМИ: габонские военные объявили о роспуске институтов власти
Reuters: военные в Габоне объявили об отмене итогов выборов и перевороте
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Военные Габона объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске органов власти, передает агентство AFP
и Reuters
.
«
"Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов", — говорится в сообщении.
Также говорится, что границы закрыты "до дальнейшего уведомления".
Военные заявили о намерении покончить с действующим в стране режимом. В столице страны Либревиль слышна стрельба.
Позднее в эфире местного телевидения мятежники объявили, что будут соблюдать международные обязательства Габона.
В среду утром стало известно, что действующий президент 64-летний Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2 процента голосов. Впервые его избрали в 2009 году, после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона.
В стране приостановлено вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24. Введен комендантский час и временно заблокирован доступ в интернет.
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