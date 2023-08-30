https://ria.ru/20230830/ondimba-1893094924.html
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ
Местонахождение президента Габона Али Бонго Ондимбы остается неизвестным с 26 августа, передают западные СМИ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:08
2023-08-30T11:08
2023-08-30T11:41
в мире
габон
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Местонахождение президента Габона Али Бонго Ондимбы остается неизвестным с 26 августа, передают западные СМИ."Не было никаких немедленных сообщений о местонахождении Али Бонго Ондимбы, которого в последний раз видели публично голосующим на выборах в субботу", — говорится в сообщении агентства Рейтер.Кроме того, агентство отметило, что члены габонского правительства также пока не комментировали ситуацию.В среду утром стало известно о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента. Позже габонские военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они также заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники также закрыли границы Габона "до дальнейшего уведомления".Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.Они также пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893104806.html
https://ria.ru/20230830/eramet-1893082846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ
СМИ: местонахождение президента Габона Ондимбы остается неизвестным
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Местонахождение президента Габона Али Бонго Ондимбы остается неизвестным с 26 августа, передают
западные СМИ.
«
"Не было никаких немедленных сообщений о местонахождении Али Бонго Ондимбы, которого в последний раз видели публично голосующим на выборах в субботу", — говорится в сообщении агентства Рейтер.
Кроме того, агентство отметило, что члены габонского правительства также пока не комментировали ситуацию.
В среду утром стало известно о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.
СМИ: оппозиция призывала главу Габона передать власть без кровопролития
Позже габонские военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они также заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники также закрыли границы Габона "до дальнейшего уведомления".
Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.
Они также пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+
.
Французская компания Eramet приостановила деятельность в Габоне, пишут СМИ