Рейтинг@Mail.ru
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 30.08.2023 (обновлено: 11:41 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/ondimba-1893094924.html
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ
Местонахождение президента Габона Али Бонго Ондимбы остается неизвестным с 26 августа, передают западные СМИ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:08
2023-08-30T11:41
в мире
габон
попытка переворота в габоне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893084949_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_7a0fbe753d5de2e50ae9e51c012b7fa0.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Местонахождение президента Габона Али Бонго Ондимбы остается неизвестным с 26 августа, передают западные СМИ.&quot;Не было никаких немедленных сообщений о местонахождении Али Бонго Ондимбы, которого в последний раз видели публично голосующим на выборах в субботу&quot;, — говорится в сообщении агентства Рейтер.Кроме того, агентство отметило, что члены габонского правительства также пока не комментировали ситуацию.В среду утром стало известно о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента. Позже габонские военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они также заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники также закрыли границы Габона "до дальнейшего уведомления".Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.Они также пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893104806.html
https://ria.ru/20230830/eramet-1893082846.html
габон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893084949_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ad972321142dd00c9efdc5880cac2f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ

СМИ: местонахождение президента Габона Ондимбы остается неизвестным

© AFP 2023 / ERIC FEFERBERGПрезидент Габона Али Бонго Ондимба
Президент Габона Али Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / ERIC FEFERBERG
Президент Габона Али Бонго Ондимба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Местонахождение президента Габона Али Бонго Ондимбы остается неизвестным с 26 августа, передают западные СМИ.
«

"Не было никаких немедленных сообщений о местонахождении Али Бонго Ондимбы, которого в последний раз видели публично голосующим на выборах в субботу", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

Кроме того, агентство отметило, что члены габонского правительства также пока не комментировали ситуацию.
В среду утром стало известно о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.
Президент Габона Али Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
СМИ: оппозиция призывала главу Габона передать власть без кровопролития
Вчера, 11:22
Позже габонские военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они также заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники также закрыли границы Габона "до дальнейшего уведомления".
Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.
Они также пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.
Логотип французской горно-металлургической группы Eramet у входа в штаб-квартиру в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Французская компания Eramet приостановила деятельность в Габоне, пишут СМИ
Вчера, 10:38
 
В миреГабонПопытка переворота в Габоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала