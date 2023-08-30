https://ria.ru/20230830/ondimba-1893094924.html

Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ

Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023

Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ

Местонахождение президента Габона Али Бонго Ондимбы остается неизвестным с 26 августа, передают западные СМИ. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:08

2023-08-30T11:08

2023-08-30T11:41

в мире

габон

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Местонахождение президента Габона Али Бонго Ондимбы остается неизвестным с 26 августа, передают западные СМИ."Не было никаких немедленных сообщений о местонахождении Али Бонго Ондимбы, которого в последний раз видели публично голосующим на выборах в субботу", — говорится в сообщении агентства Рейтер.Кроме того, агентство отметило, что члены габонского правительства также пока не комментировали ситуацию.В среду утром стало известно о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента. Позже габонские военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они также заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники также закрыли границы Габона "до дальнейшего уведомления".Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.Они также пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893104806.html

https://ria.ru/20230830/eramet-1893082846.html

габон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, габон, попытка переворота в габоне