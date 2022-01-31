https://ria.ru/20220131/burkina-faso-1770344643.html
Мятежники в Буркина-Фасо назначили подполковника Дамиба президентом
Мятежники в Буркина-Фасо назначили подполковника Дамиба президентом - РИА Новости, 31.01.2022
Мятежники в Буркина-Фасо назначили подполковника Дамиба президентом
Мятежные военные, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, назначили своего лидера подполковника Поль-Анри Сандаого Дамиба президентом страны и командующим... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:00
2022-01-31T17:00
2022-01-31T17:35
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мятежные военные, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, назначили своего лидера подполковника Поль-Анри Сандаого Дамиба президентом страны и командующим вооруженными силами, сообщает издание Burkina24.Соответствующее заявление было сделано в эфире национального телевидения организаторами военного переворота.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается".Лидер мятежников закончил военную академию в Париже и парижскую Консерваторию искусств и ремесел со степенью магистра криминалистики, сообщает местный портал Faso. Дамиба служил в элитном полку президентской охраны до его расформирования в 2015 году. На момент переворота он командовал пехотным подразделением в вооруженных силах Буркина-Фасо.
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в мире, буркина-фасо
17:00 31.01.2022 (обновлено: 17:35 31.01.2022)
Мятежники в Буркина-Фасо назначили подполковника Дамиба президентом
Мятежники, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, назначили подполковника Дамиба президентом