https://ria.ru/20211025/sudan-1756064084.html

Оппозиция в Судане призвала людей выйти на улицы

Оппозиция в Судане призвала людей выйти на улицы - РИА Новости, 25.10.2021

Оппозиция в Судане призвала людей выйти на улицы

Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту". РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T07:34

2021-10-25T07:34

2021-10-25T09:14

в мире

хартум (город)

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абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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КАИР, 25 окт — РИА Новости. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту".Ранее СМИ сообщили о помещении премьер-министра Абдаллы Хамдука под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета Мухаммед Феки. Уточнялось, что за всеми пришли люди в военной форме без опознавательных знаков. Кроме того, в некоторых районах суданской столицы Хартума отключили интернет.Ранее в нескольких городах Судана состоялись акции протеста, участники которых требовали, чтобы военные передали власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.В конце августа того же года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019-го. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.Срок полномочий переходного Суверенного совета истекает в ноябре.

https://ria.ru/20211018/sudan-1755040151.html

https://ria.ru/20210928/sudan-1752229760.html

хартум (город)

судан

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в мире, хартум (город), судан, абдалла хамдук, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок