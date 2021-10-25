07:34 25.10.2021 (обновлено: 09:14 25.10.2021)
Оппозиция в Судане призвала людей выйти на улицы
Оппозиция Судана призвала людей выйти на улицы для противостояния "военному перевороту"
КАИР, 25 окт — РИА Новости. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту".
"Мы призываем людей <…> объявить о своем сопротивлении и гражданском неповиновении", — говорится в заявлении.
Ранее СМИ сообщили о помещении премьер-министра Абдаллы Хамдука под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета Мухаммед Феки. Уточнялось, что за всеми пришли люди в военной форме без опознавательных знаков. Кроме того, в некоторых районах суданской столицы Хартума отключили интернет.
Ранее в нескольких городах Судана состоялись акции протеста, участники которых требовали, чтобы военные передали власть гражданскому правительству.
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В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму.
В конце августа того же года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019-го. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
Срок полномочий переходного Суверенного совета истекает в ноябре.
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