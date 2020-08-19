https://ria.ru/20200819/1576005734.html
Малийские мятежники назначили лидера
Полковник Ассими Гоита назначен главой Национального комитета для спасения народа, который был создан мятежниками, сместившими конституционное правительство... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:41
2020-08-19T19:41
2020-08-19T19:46
мятеж военных в мали
бамако
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Полковник Ассими Гоита назначен главой Национального комитета для спасения народа, который был создан мятежниками, сместившими конституционное правительство <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, передает агентство <a href="https://www.efe.com/efe/espana/1" target="_blank" rel="nofollow noopener">EFE</a>.Гоита был одним из пяти военных, входивших в комитет, члены которого в понедельник утром появились в национальном телеэфире, чтобы озвучить первое заявление путчистов.По данным агентства, до мятежа Гоита командовал подразделениями спецназа в центральной части Мали.Мятеж в Мали начался в понедельник на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
https://ria.ru/20200818/1575950926.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, бамако, мали, в мире