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В Нигере военные заявили о госперевороте - РИА Новости, 27.07.2023
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01:40 27.07.2023 (обновлено: 11:33 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886506402.html
В Нигере военные заявили о госперевороте
В Нигере военные заявили о госперевороте - РИА Новости, 27.07.2023
В Нигере военные заявили о госперевороте
Нигерские военные завили, что свергли президента Мохамеда Базума, передает Reuters. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:40
2023-07-27T11:33
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
ниамей
бенин
мохамед базум
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Нигерские военные завили, что свергли президента Мохамеда Базума, передает Reuters."Нигерские военные выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты", — говорится в сообщении.Они также объявили о введении комендантского часа на территории всего государства и приостановке работы всех учреждений.Ранее военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия не поддержала антигосударственный мятеж военных и выдвинула им ультиматум.По информации портала Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал сообщал о переговорах для предотвращения конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники передавал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в Нигер в качестве переговорщика отправился президент Бенина Патрис Талон.
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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, ниамей, бенин, мохамед базум
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Ниамей, Бенин, Мохамед Базум
В Нигере военные заявили о госперевороте

В Нигере военные объявили о свержении президента страны Базума и закрытии границ

© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOВоеннослужащие армии Нигера в Ниамее
Военнослужащие армии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
Военнослужащие армии Нигера в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Нигерские военные завили, что свергли президента Мохамеда Базума, передает Reuters.
«
"Нигерские военные выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты", — говорится в сообщении.
Они также объявили о введении комендантского часа на территории всего государства и приостановке работы всех учреждений.
Ранее военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия не поддержала антигосударственный мятеж военных и выдвинула им ультиматум.
По информации портала Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал сообщал о переговорах для предотвращения конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники передавал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в Нигер в качестве переговорщика отправился президент Бенина Патрис Талон.
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В миреНигерПереворот в Нигере — 2023НиамейБенинМохамед Базум
 
 
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