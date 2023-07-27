https://ria.ru/20230727/niger-1886506402.html

В Нигере военные заявили о госперевороте

В Нигере военные заявили о госперевороте - РИА Новости, 27.07.2023

В Нигере военные заявили о госперевороте

Нигерские военные завили, что свергли президента Мохамеда Базума, передает Reuters. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:40

2023-07-27T01:40

2023-07-27T11:33

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Нигерские военные завили, что свергли президента Мохамеда Базума, передает Reuters."Нигерские военные выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты", — говорится в сообщении.Они также объявили о введении комендантского часа на территории всего государства и приостановке работы всех учреждений.Ранее военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия не поддержала антигосударственный мятеж военных и выдвинула им ультиматум.По информации портала Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал сообщал о переговорах для предотвращения конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники передавал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в Нигер в качестве переговорщика отправился президент Бенина Патрис Талон.

https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html

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