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Экс-министр обороны Мали стал временным президентом страны
Бывший министр обороны Мали Ба Ндау вступил в должность президента на переходный период после произошедшего в стране военного переворота, сообщает агентство... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:15
2020-09-25T16:03
мятеж военных в мали
бамако
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Бывший министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> Ба Ндау вступил в должность президента на переходный период после произошедшего в стране военного переворота, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс.</a>Церемония вступления Ндау в должность состоялась в столице страны <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a> в пятницу. К присяге также был приведен полковник Ассими Гойта, назначенный ранее вице-президентом страны. Ндау должен будет возглавлять переходное правительство страны на протяжении максимум 18 месяцев. За это время в стране должны быть организованы всеобщие выборы.В ходе своей инаугурационной речи Ндау заявил, что "готов сделать все, чтобы Мали полностью вернулась к конституционному строю с избираемыми властями и законными представителями". Он подтвердил, что будет стремиться к "устойчивой, мирной и успешной передаче (власти) в согласованных условиях и временных рамках". Он также пообещал обеспечивать соблюдение международных соглашений, ранее заключенных правительством страны, и продолжать сотрудничество с партнерами в борьбе с "террористическими силами и организованной преступностью". Ндау также почтил минутой молчания военнослужащих Мали, Франции и миротворцев ООН, которые погибли в ходе антитеррористических действий.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев, и будет сформировано временное правительство, при этом временным президентом может быть как гражданский, так и военный. В понедельник Ндау был назначен президентом на переходный период, Гойта - вице-президентом.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
https://ria.ru/20200917/mali-1577396218.html
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бамако
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мятеж военных в мали, бамако, мали, в мире

Экс-министр обороны Мали стал временным президентом страны

15:15 25.09.2020 (обновлено: 16:03 25.09.2020)
373
© REUTERS / Amadou KeitaНовый временный президент Мали, бывший министр обороны Ба Ндау
Новый временный президент Мали, бывший министр обороны Ба Ндау - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Amadou Keita
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший министр обороны Мали Ба Ндау вступил в должность президента на переходный период после произошедшего в стране военного переворота, сообщает агентство Франс Пресс.
Церемония вступления Ндау в должность состоялась в столице страны Бамако в пятницу. К присяге также был приведен полковник Ассими Гойта, назначенный ранее вице-президентом страны. Ндау должен будет возглавлять переходное правительство страны на протяжении максимум 18 месяцев. За это время в стране должны быть организованы всеобщие выборы.
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В ходе своей инаугурационной речи Ндау заявил, что "готов сделать все, чтобы Мали полностью вернулась к конституционному строю с избираемыми властями и законными представителями". Он подтвердил, что будет стремиться к "устойчивой, мирной и успешной передаче (власти) в согласованных условиях и временных рамках". Он также пообещал обеспечивать соблюдение международных соглашений, ранее заключенных правительством страны, и продолжать сотрудничество с партнерами в борьбе с "террористическими силами и организованной преступностью". Ндау также почтил минутой молчания военнослужащих Мали, Франции и миротворцев ООН, которые погибли в ходе антитеррористических действий.
Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев, и будет сформировано временное правительство, при этом временным президентом может быть как гражданский, так и военный. В понедельник Ндау был назначен президентом на переходный период, Гойта - вице-президентом.
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
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Мятеж военных в МалиБамакоМалиВ мире
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