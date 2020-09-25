https://ria.ru/20200925/mali-1577774498.html

Экс-министр обороны Мали стал временным президентом страны

Бывший министр обороны Мали Ба Ндау вступил в должность президента на переходный период после произошедшего в стране военного переворота, сообщает агентство... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:15

2020-09-25T15:15

2020-09-25T16:03

мятеж военных в мали

бамако

мали

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Бывший министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> Ба Ндау вступил в должность президента на переходный период после произошедшего в стране военного переворота, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс.</a>Церемония вступления Ндау в должность состоялась в столице страны <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a> в пятницу. К присяге также был приведен полковник Ассими Гойта, назначенный ранее вице-президентом страны. Ндау должен будет возглавлять переходное правительство страны на протяжении максимум 18 месяцев. За это время в стране должны быть организованы всеобщие выборы.В ходе своей инаугурационной речи Ндау заявил, что "готов сделать все, чтобы Мали полностью вернулась к конституционному строю с избираемыми властями и законными представителями". Он подтвердил, что будет стремиться к "устойчивой, мирной и успешной передаче (власти) в согласованных условиях и временных рамках". Он также пообещал обеспечивать соблюдение международных соглашений, ранее заключенных правительством страны, и продолжать сотрудничество с партнерами в борьбе с "террористическими силами и организованной преступностью". Ндау также почтил минутой молчания военнослужащих Мали, Франции и миротворцев ООН, которые погибли в ходе антитеррористических действий.Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев, и будет сформировано временное правительство, при этом временным президентом может быть как гражданский, так и военный. В понедельник Ндау был назначен президентом на переходный период, Гойта - вице-президентом.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

https://ria.ru/20200917/mali-1577396218.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, бамако, мали, в мире