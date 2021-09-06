https://ria.ru/20210906/gvineya-1748945122.html
Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом
Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом - РИА Новости, 06.09.2021
Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом
Союз 18 оппозиционных партий Гвинеи "Движение за возрождение демократии в Гвинее" (CORED) не считает события в стране государственным переворотом, поскольку... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T23:14
2021-09-06T23:14
2021-09-06T23:14
в мире
гвинея
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Союз 18 оппозиционных партий Гвинеи "Движение за возрождение демократии в Гвинее" (CORED) не считает события в стране государственным переворотом, поскольку ранее президент страны Альфа Конде "антиконституционным образом" изменил конституцию страны."Внесение корректив, проведенное 5 сентября, не должно рассматриваться как "государственный переворот в классическом смысле", - говорится в заявлении CORED, опубликованном на портале Media Guinee.Согласно оппозиции, задержавшие Конде мятежники открывают новые перспективы для будущего Гвинеи.CORED также призывает обеспечить уважение "физической и моральной неприкосновенности" президента.СМИ 5 сентября сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
https://ria.ru/20210906/gvineya-1748888674.html
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в мире, гвинея, альфа конде, военный переворот в гвинее
Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом
Союз 18 оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом