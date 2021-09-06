https://ria.ru/20210906/gvineya-1748945122.html

Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом

Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом - РИА Новости, 06.09.2021

Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом

Союз 18 оппозиционных партий Гвинеи "Движение за возрождение демократии в Гвинее" (CORED) не считает события в стране государственным переворотом, поскольку... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T23:14

2021-09-06T23:14

2021-09-06T23:14

в мире

гвинея

альфа конде

военный переворот в гвинее

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748829884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a105b37731a0feb08e139295c2777710.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Союз 18 оппозиционных партий Гвинеи "Движение за возрождение демократии в Гвинее" (CORED) не считает события в стране государственным переворотом, поскольку ранее президент страны Альфа Конде "антиконституционным образом" изменил конституцию страны."Внесение корректив, проведенное 5 сентября, не должно рассматриваться как "государственный переворот в классическом смысле", - говорится в заявлении CORED, опубликованном на портале Media Guinee.Согласно оппозиции, задержавшие Конде мятежники открывают новые перспективы для будущего Гвинеи.CORED также призывает обеспечить уважение "физической и моральной неприкосновенности" президента.СМИ 5 сентября сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.

https://ria.ru/20210906/gvineya-1748888674.html

https://ria.ru/20210906/gvineya-1748886088.html

гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гвинея, альфа конде, военный переворот в гвинее