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В МИД Нигера раскрыли местонахождение свергнутого президента - РИА Новости, 27.07.2023
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09:45 27.07.2023 (обновлено: 11:32 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886532166.html
В МИД Нигера раскрыли местонахождение свергнутого президента
В МИД Нигера раскрыли местонахождение свергнутого президента - РИА Новости, 27.07.2023
В МИД Нигера раскрыли местонахождение свергнутого президента
Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум находится в своей резиденции, заявил министр иностранных дел и исполняющий обязанности главы правительства РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:45
2023-07-27T11:32
в мире
нигер
ниамей
бенин
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум находится в своей резиденции, заявил министр иностранных дел и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24. "Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии", — сказал Масуду. Он добавил, что Нигер никогда не примет "свершившийся факт захвата власти", и призвал мятежников вернуться в строй. Минувшей ночью нигерийские военные объявили о государственном перевороте. По их словам, президент смещен, границы закрыты, в стране введен комендантский час. Накануне военнослужащие президентской гвардии заблокировали дворец Базума в Ниамее. Офис президента заявил, что армия не поддержала мятеж и выдвинула им ультиматум. Как сообщал телеканал Al Arabiya, Базум отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.По информации портала Jeune Afrique, причиной мятежа могли стать намерения Базума уволить командующего гвардией генерала Омара Тчиани. При этом, по словам источников портала, ведутся переговоры, которые призваны избежать конфронтации между гвардией и остальной армией.
https://ria.ru/20230727/niger-1886509795.html
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в мире, нигер, ниамей, бенин, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Бенин, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В МИД Нигера раскрыли местонахождение свергнутого президента

Глава МИД Нигера: свергнутый президент удерживается в своей резиденции, он в порядке

© РИА НовостиИнаугурация президента Мохамеда Базума в Нигере
Инаугурация президента Мохамеда Базума в Нигере
© РИА Новости
Инаугурация президента Мохамеда Базума в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум находится в своей резиденции, заявил министр иностранных дел и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.
"Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии", — сказал Масуду.
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Он добавил, что Нигер никогда не примет "свершившийся факт захвата власти", и призвал мятежников вернуться в строй.
Минувшей ночью нигерийские военные объявили о государственном перевороте. По их словам, президент смещен, границы закрыты, в стране введен комендантский час.
Накануне военнослужащие президентской гвардии заблокировали дворец Базума в Ниамее. Офис президента заявил, что армия не поддержала мятеж и выдвинула им ультиматум. Как сообщал телеканал Al Arabiya, Базум отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
По информации портала Jeune Afrique, причиной мятежа могли стать намерения Базума уволить командующего гвардией генерала Омара Тчиани. При этом, по словам источников портала, ведутся переговоры, которые призваны избежать конфронтации между гвардией и остальной армией.
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В миреНигерНиамейБенинМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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