https://ria.ru/20221001/perevorot-1820781976.html
СМИ: в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот
СМИ: в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот - РИА Новости, 01.10.2022
СМИ: в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот
Группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:50
2022-10-01T00:50
2022-10-01T11:03
в мире
буркина-фасо
уагадугу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820815842_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_95a4cc460210ed03f45dafdbd6f19e77.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ, сообщает издание Lefaso.net.Отмечается, что военные также объявили о принятии новых мер в стране."Возглавляемые капитаном Ибраимом Траоре, новые путчисты, которые все еще утверждают, что принадлежат к MPSR, объявили о ряде мер: приостановление действия конституции, приостановление действия хартии переходного периода, роспуск правительства, роспуск законодательного собрания переходного периода, установление комендантского часа с 21.00 до 5.00 (по местному времени - ред.), закрытие границ до особого распоряжения", - пишет издание.Кроме того, было объявлено о приостановлении всякой политической деятельности и деятельности организаций гражданского общества. Военные также анонсировали предстоящий созыв "живых сил нации для назначения гражданского или военного президента".В пятницу издание Faso сообщало, что звуки стрельбы слышны в нескольких районах столицы Буркина-Фасо Уагадугу, в том числе в главном военном лагере города Баба Су.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
https://ria.ru/20220406/kompaore-1782096179.html
буркина-фасо
уагадугу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820815842_541:0:2677:1602_1920x0_80_0_0_cb0a6594e85826d300257962be5731a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, уагадугу
В мире, Буркина-Фасо, Уагадугу
00:50 01.10.2022 (обновлено: 11:03 01.10.2022)
СМИ: в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот
Lefaso: военные объявили о смещении главы переходного правительства Буркина-Фасо Дамибы
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ, сообщает
издание Lefaso.net.
"Группа военных объявила этим вечером о смещении подполковника Дамибы, обвиненного в отступлении от идеалов "Патриотического движения за сохранение и восстановление" (MPSR)", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что военные также объявили о принятии новых мер в стране.
"Возглавляемые капитаном Ибраимом Траоре, новые путчисты, которые все еще утверждают, что принадлежат к MPSR, объявили о ряде мер: приостановление действия конституции, приостановление действия хартии переходного периода, роспуск правительства, роспуск законодательного собрания переходного периода, установление комендантского часа с 21.00 до 5.00 (по местному времени - ред.), закрытие границ до особого распоряжения", - пишет издание.
Кроме того, было объявлено о приостановлении всякой политической деятельности и деятельности организаций гражданского общества. Военные также анонсировали предстоящий созыв "живых сил нации для назначения гражданского или военного президента".
В пятницу издание Faso сообщало, что звуки стрельбы слышны в нескольких районах столицы Буркина-Фасо Уагадугу
, в том числе в главном военном лагере города Баба Су.
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.