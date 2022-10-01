https://ria.ru/20221001/perevorot-1820781976.html

СМИ: в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот

СМИ: в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот - РИА Новости, 01.10.2022

СМИ: в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот

Группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T00:50

2022-10-01T00:50

2022-10-01T11:03

в мире

буркина-фасо

уагадугу

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ, сообщает издание Lefaso.net.Отмечается, что военные также объявили о принятии новых мер в стране."Возглавляемые капитаном Ибраимом Траоре, новые путчисты, которые все еще утверждают, что принадлежат к MPSR, объявили о ряде мер: приостановление действия конституции, приостановление действия хартии переходного периода, роспуск правительства, роспуск законодательного собрания переходного периода, установление комендантского часа с 21.00 до 5.00 (по местному времени - ред.), закрытие границ до особого распоряжения", - пишет издание.Кроме того, было объявлено о приостановлении всякой политической деятельности и деятельности организаций гражданского общества. Военные также анонсировали предстоящий созыв "живых сил нации для назначения гражданского или военного президента".В пятницу издание Faso сообщало, что звуки стрельбы слышны в нескольких районах столицы Буркина-Фасо Уагадугу, в том числе в главном военном лагере города Баба Су.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.

https://ria.ru/20220406/kompaore-1782096179.html

буркина-фасо

уагадугу

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, буркина-фасо, уагадугу