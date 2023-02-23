https://ria.ru/20230223/samolety-1853991622.html

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2020-2023 годах

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2020-2023 годах - РИА Новости, 23.02.2023

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2020-2023 годах

23 февраля в Белгородской области штурмовик Су-25 потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи, пилот погиб. Самолет упал в безлюдной местности,... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T15:27

2023-02-23T15:27

2023-02-23T15:27

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2023 23 февраля в Белгородской области штурмовик Су-25 потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи, пилот погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Причиной катастрофы стала техническая неисправность. 2022 2 декабря в Приморье потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-3. Машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Оба пилота катапультировались. 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом в частном секторе упал истребитель Су-30. Самолет потерпел крушение во время испытательного полета. Оба пилота погибли, жертв среди жителей нет. 17 октября в городе Ейске Краснодарского края при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с аэродрома Южного военного округа потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Пилоты самолета катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Основная версия авиакатастрофы – техническая неисправность. 9 октября стало известно, что в Ростовской области во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Су-24. Авария произошла при заходе на посадку. Экипажу удалось катапультироваться, угрозы их здоровью нет. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было. 24 июня в Рязанской области военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку. Как отметили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и принял решение садиться на грунт. В результате жесткой посадки машина частично разрушилась. ЧП произошло в районе Михайловского шоссе недалеко от жилых домов. В результате крушения Ил-76 погибли четыре человека, еще пять с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. 21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета военный самолет Су-25 потерпел крушение. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Летчик погиб. 17 июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию штурмовик Су-25 ВКС России. Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы был эвакуирован на аэродром базирования. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что угрозы здоровью летчика нет.8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался.24 февраля в Воронежской области самолет Ан-26 потерпел катастрофу при плановом полете по перевозке военного имущества. Экипаж погиб, на земле разрушений нет.29 января в Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. ЧП произошло во время взлета, причиной стала техническая неисправность. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.202122 сентября Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска – в районе Большехехцирского заповедника. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть человек экипажа погибли.27 августа под Пермью потерпел аварию фронтовой бомбардировщик Су-24. Летчики катапультировались. Самолет разбился при перелете на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности.18 августа в Астраханской области во время планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-29, летчик погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта.17 августа в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Он летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и потерпел крушение в районе населенного пункта Никольское. Предварительная причина катастрофы - возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. Погибли все три члена экипажа. Командиром экипажа был Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле после падения самолета не было.31 июля в Хабаровском крае у самолета Су-35С при выполнении плановых полетов отказал двигатель. Воздушное судно упало в акватории Охотского моря. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы его здоровью нет.23 марта на военном аэродроме под Калугой у дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на земле нештатно сработала катапульта. Экипаж из трех человек погиб.9 февраля на аэродроме Буревестник курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. В пресс-службе Восточного-военного округа сообщили, что самолет "значительных повреждений не получил". В ведомстве также отметили, что посадка проводилась после планового полета в сложных погодных условиях.202021 октября на учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы не было. Полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений нет.22 сентября истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений не было.25 марта самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. В сообщении Минобороны отмечалось, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, воздушно-космические силы россии, су-25, су-30, су-34