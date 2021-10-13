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В Большехехцирском заповеднике подсчитали ущерб от падения Ан-26
В Большехехцирском заповеднике подсчитали ущерб от падения Ан-26 - РИА Новости, 13.10.2021
В Большехехцирском заповеднике подсчитали ущерб от падения Ан-26
Ущерб Большехехцирскому заповеднику в Хабаровском крае после крушения самолета Ан-26, по предварительным данным, превысил 4 миллиона рублей, сообщает дирекция... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:45
2021-10-13T09:45
происшествия
хабаровский край
хабаровск
ан-26
антон фетисов
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ХАБАРОВСК, 13 окт - РИА Новости. Ущерб Большехехцирскому заповеднику в Хабаровском крае после крушения самолета Ан-26, по предварительным данным, превысил 4 миллиона рублей, сообщает дирекция "Заповедного Приамурья"."Используя утверждённые методики, специалисты ФГБУ "Заповедное Приамурье" подсчитали сумму ущерба, причинённого природному комплексу госзаповедника Большехехцирский в результате падения самолета Ан-26. Площадь повреждённой территории составила 0,4 гектара. По предварительным данным, ущерб объектам животного и растительного мира заповедной территории превысил 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что окончательный размер ущерба можно будет подсчитать только весной, когда при таянии снега остатки разлитого топлива сойдут с вершины к подножью горы.По словам руководителя Большехехцирского заповедника Антона Фетисова, ущерб нанесён лесным насаждениям и почве, объектам животного мира, таким как благородные олени, косули сибирские, кабаны, бурые и гималайские медведи, соболь и другие, а также почвенным и иным беспозвоночным животным.Самолёт Ан-26 выполнял работу по проверке наземных средств радиотехнического обеспечения полётов на территории Хабаровского края 22 сентября. В конце дня в 38 километрах от Хабаровска самолёт исчез с радаров. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть человек экипажа погибли.
https://ria.ru/20210925/krushenie-1751767530.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, ан-26, антон фетисов
09:45 13.10.2021
 
В Большехехцирском заповеднике подсчитали ущерб от падения Ан-26

Ущерб Большехехцирскому заповеднику от падения Ан-26 превысил четыре миллиона рублей

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкМесто крушения Ан-26 в Хабаравском крае
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 13 окт - РИА Новости. Ущерб Большехехцирскому заповеднику в Хабаровском крае после крушения самолета Ан-26, по предварительным данным, превысил 4 миллиона рублей, сообщает дирекция "Заповедного Приамурья".
"Используя утверждённые методики, специалисты ФГБУ "Заповедное Приамурье" подсчитали сумму ущерба, причинённого природному комплексу госзаповедника Большехехцирский в результате падения самолета Ан-26. Площадь повреждённой территории составила 0,4 гектара. По предварительным данным, ущерб объектам животного и растительного мира заповедной территории превысил 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что окончательный размер ущерба можно будет подсчитать только весной, когда при таянии снега остатки разлитого топлива сойдут с вершины к подножью горы.
По словам руководителя Большехехцирского заповедника Антона Фетисова, ущерб нанесён лесным насаждениям и почве, объектам животного мира, таким как благородные олени, косули сибирские, кабаны, бурые и гималайские медведи, соболь и другие, а также почвенным и иным беспозвоночным животным.
Самолёт Ан-26 выполнял работу по проверке наземных средств радиотехнического обеспечения полётов на территории Хабаровского края 22 сентября. В конце дня в 38 километрах от Хабаровска самолёт исчез с радаров. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть человек экипажа погибли.
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 13:56
На месте крушения Ан-26 нашли бортовые самописцы
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскАн-26Антон Фетисов
 
 
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