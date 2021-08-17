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В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В
В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021
В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2021
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объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-112
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.По предварительным данным, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов."Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье
12:08 17.08.2021 (обновлено: 13:15 17.08.2021)
 
В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В

Опытный образец самолета Ил-112В разбился во время тренировочного полета в Кубинке

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.
По предварительным данным, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
"Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.
Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.
Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.
Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-112Крушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
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