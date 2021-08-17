https://ria.ru/20210817/samolet-1746058700.html
В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В
В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021
В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:08
2021-08-17T12:08
2021-08-17T13:15
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-112
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.По предварительным данным, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов."Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.
https://ria.ru/20210731/avarii-1743797466.html
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Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.
2021-08-17T12:08
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РИА Новости
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье
12:08 17.08.2021 (обновлено: 13:15 17.08.2021)
В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В
Опытный образец самолета Ил-112В разбился во время тренировочного полета в Кубинке