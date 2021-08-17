https://ria.ru/20210817/samolet-1746058700.html

В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В

В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:08

2021-08-17T12:08

2021-08-17T13:15

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ил-112

крушение ил-112в в подмосковье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746061916_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_326549322d04bca56dbb4b14f3f7e6f1.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.По предварительным данным, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов."Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", — сказал собеседник агентства.Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.

https://ria.ru/20210731/avarii-1743797466.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости. 2021-08-17T12:08 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье