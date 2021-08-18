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В Астраханской области разбился МиГ-29
В Астраханской области разбился МиГ-29 - РИА Новости, 19.08.2021
В Астраханской области разбился МиГ-29
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-18T23:42
2021-08-18T23:42
2021-08-19T01:15
астраханская область
миг-29
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Летчик погиб."Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.
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астраханская область, миг-29
23:42 18.08.2021 (обновлено: 01:15 19.08.2021)
В Астраханской области разбился МиГ-29
Истребитель МиГ-29 разбился во время учебного полета в Астраханской области