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В Астраханской области разбился МиГ-29
В Астраханской области разбился МиГ-29 - РИА Новости, 19.08.2021
В Астраханской области разбился МиГ-29
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 19.08.2021
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астраханская область
миг-29
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Летчик погиб."Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.
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астраханская область, миг-29
23:42 18.08.2021 (обновлено: 01:15 19.08.2021)
 
В Астраханской области разбился МиГ-29

Истребитель МиГ-29 разбился во время учебного полета в Астраханской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Летчик погиб.
"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.
Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.
 
Астраханская областьМиГ-29
 
 
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