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В Астраханской области разбился МиГ-29

В Астраханской области разбился МиГ-29 - РИА Новости, 19.08.2021

В Астраханской области разбился МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-18T23:42

2021-08-18T23:42

2021-08-19T01:15

астраханская область

миг-29

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Летчик погиб."Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.

астраханская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, миг-29