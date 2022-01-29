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В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы ВПП
В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 29.01.2022
В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы ВПП
В Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T11:14
2022-01-29T11:14
2022-01-29T16:35
новгородская область
миг-31
россия
происшествия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.Это произошло во время взлета, причиной стала техническая неисправность. МиГ-31 должен был совершить плановый полет, уточнили в ведомстве."Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", — говорится в релизе.На месте работает комиссия ВКС. Истребитель после технического обследования в кратчайшие сроки возвратят в строй.
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новгородская область, миг-31, россия, происшествия, воздушно-космические силы россии
11:14 29.01.2022 (обновлено: 16:35 29.01.2022)
В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы ВПП
В Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы