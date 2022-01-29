https://ria.ru/20220129/samolet-1770109742.html

В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы ВПП

В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 29.01.2022

В Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы ВПП

В Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T11:14

2022-01-29T11:14

2022-01-29T16:35

новгородская область

миг-31

россия

происшествия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.Это произошло во время взлета, причиной стала техническая неисправность. МиГ-31 должен был совершить плановый полет, уточнили в ведомстве."Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", — говорится в релизе.На месте работает комиссия ВКС. Истребитель после технического обследования в кратчайшие сроки возвратят в строй.

https://ria.ru/20220120/baykal-1768759353.html

новгородская область

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новгородская область, миг-31, россия, происшествия, воздушно-космические силы россии