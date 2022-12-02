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В Приморье разбился истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 02.12.2022
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В Приморье разбился истребитель МиГ-31
В Приморье разбился истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 02.12.2022
В Приморье разбился истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Надеждинском районе Приморья, оба пилота катапультировались, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:48
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надеждинский район
миг-31
приморский край
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Надеждинском районе Приморья, оба пилота катапультировались, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В десяти километрах от населенного пункта Алексеевка в лесной массив упал истребитель-перехватчик МиГ-31", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что экипаж нашли, по предварительной информации, с летчиками "все нормально".Причиной крушения могла стать техническая неисправность.
https://ria.ru/20221202/mig-31-1835817825.html
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надеждинский район, миг-31, приморский край
Надеждинский район, МиГ-31, Приморский край
10:48 02.12.2022 (обновлено: 14:29 02.12.2022)
 
В Приморье разбился истребитель МиГ-31

Минобороны подтвердило падение самолета МиГ-31 в Приморье во время тренировочного полета

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСамолет МиГ-31
Самолет МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет МиГ-31. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Надеждинском районе Приморья, оба пилота катапультировались, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В десяти километрах от населенного пункта Алексеевка в лесной массив упал истребитель-перехватчик МиГ-31", — сказал собеседник агентства.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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В пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что экипаж нашли, по предварительной информации, с летчиками "все нормально".
Причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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Надеждинский районМиГ-31Приморский край
 
 
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