https://ria.ru/20221202/istrebitel-1835790915.html
В Приморье разбился истребитель МиГ-31
В Приморье разбился истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 02.12.2022
В Приморье разбился истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Надеждинском районе Приморья, оба пилота катапультировались, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:48
2022-12-02T10:48
2022-12-02T14:29
надеждинский район
миг-31
приморский край
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Надеждинском районе Приморья, оба пилота катапультировались, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В десяти километрах от населенного пункта Алексеевка в лесной массив упал истребитель-перехватчик МиГ-31", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что экипаж нашли, по предварительной информации, с летчиками "все нормально".Причиной крушения могла стать техническая неисправность.
https://ria.ru/20221202/mig-31-1835817825.html
https://ria.ru/20220408/mig-31-1782578761.html
надеждинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надеждинский район, миг-31, приморский край
Надеждинский район, МиГ-31, Приморский край
10:48 02.12.2022 (обновлено: 14:29 02.12.2022)
В Приморье разбился истребитель МиГ-31
Минобороны подтвердило падение самолета МиГ-31 в Приморье во время тренировочного полета
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Надеждинском районе Приморья, оба пилота катапультировались, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В десяти километрах от населенного пункта Алексеевка
в лесной массив упал истребитель-перехватчик МиГ-31
", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8
поисково-спасательной службы.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что экипаж нашли, по предварительной информации, с летчиками "все нормально".
Причиной крушения могла стать техническая неисправность.