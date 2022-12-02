https://ria.ru/20221202/istrebitel-1835790915.html

В Приморье разбился истребитель МиГ-31

В Приморье разбился истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 02.12.2022

В Приморье разбился истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Надеждинском районе Приморья, оба пилота катапультировались, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:48

2022-12-02T10:48

2022-12-02T14:29

надеждинский район

миг-31

приморский край

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Надеждинском районе Приморья, оба пилота катапультировались, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В десяти километрах от населенного пункта Алексеевка в лесной массив упал истребитель-перехватчик МиГ-31", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что экипаж нашли, по предварительной информации, с летчиками "все нормально".Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

https://ria.ru/20221202/mig-31-1835817825.html

https://ria.ru/20220408/mig-31-1782578761.html

надеждинский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

надеждинский район, миг-31, приморский край