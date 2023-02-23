https://ria.ru/20230223/samolet-1853948803.html

В Белгородской области упал Су-25

В Белгородской области упал Су-25 - РИА Новости, 23.02.2023

В Белгородской области упал Су-25

Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:14

2023-02-23T11:14

2023-02-23T13:16

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

вячеслав гладков

су-25

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны.Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. "По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", — сказали в министерстве.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, самолет разбился в Валуйском городском округе. По его словам, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

https://ria.ru/20220617/avarii-1796025532.html

белгородская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вячеслав гладков, су-25