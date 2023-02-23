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В Белгородской области упал Су-25 - РИА Новости, 23.02.2023
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В Белгородской области упал Су-25
В Белгородской области упал Су-25 - РИА Новости, 23.02.2023
В Белгородской области упал Су-25
Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:14
2023-02-23T13:16
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
вячеслав гладков
су-25
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны.Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. "По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", — сказали в министерстве.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, самолет разбился в Валуйском городском округе. По его словам, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вячеслав гладков, су-25
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вячеслав Гладков, Су-25
11:14 23.02.2023 (обновлено: 13:16 23.02.2023)
 
В Белгородской области упал Су-25

Минобороны сообщило о крушении штурмовика Су-25 в Белгородской области, пилот погиб

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны.

"Летчик погиб", — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
"По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", — сказали в министерстве.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, самолет разбился в Валуйском городском округе. По его словам, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.
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ПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВячеслав ГладковСу-25
 
 
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