https://ria.ru/20230223/samolet-1853948803.html
В Белгородской области упал Су-25
В Белгородской области упал Су-25 - РИА Новости, 23.02.2023
В Белгородской области упал Су-25
Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:14
2023-02-23T11:14
2023-02-23T13:16
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
вячеслав гладков
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853960328_1519:560:2742:1248_1920x0_80_0_0_a381199930c3677b84d3e6f01eac2f22.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны.Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. "По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", — сказали в министерстве.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, самолет разбился в Валуйском городском округе. По его словам, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.
https://ria.ru/20220617/avarii-1796025532.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853960328_1552:546:2729:1429_1920x0_80_0_0_f1433f29a7154ad11b294f1460e8ebe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вячеслав гладков, су-25
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вячеслав Гладков, Су-25
11:14 23.02.2023 (обновлено: 13:16 23.02.2023)
В Белгородской области упал Су-25
Минобороны сообщило о крушении штурмовика Су-25 в Белгородской области, пилот погиб