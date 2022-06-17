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В Белгородской области разбился Су-25 - РИА Новости, 17.06.2022
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В Белгородской области разбился Су-25
В Белгородской области разбился Су-25 - РИА Новости, 17.06.2022
В Белгородской области разбился Су-25
В Корочанском районе Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:26
2022-06-17T11:35
происшествия
белгородская область
су-25
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Корочанском районе Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО)."Семнадцатого июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25", — говорится в релизе.В ЗВО отметили, что летчик катапультировался. Позже спасатели эвакуировали его на аэродром базирования, пилот не пострадал.По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности. На месте работает комиссия ВКС.Разрушений на земле нет, так как самолет упал в безлюдном месте. При столкновении с землей штурмовик взорвался, он полностью разрушен.
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происшествия, белгородская область, су-25, воздушно-космические силы россии
10:26 17.06.2022 (обновлено: 11:35 17.06.2022)
 
В Белгородской области разбился Су-25

В Белгородской области во время учебного полета упал Су-25 ВКС, летчик катапультировался

© ЧП 31/TelegramМесто крушения самолета в Корочанском районе. Кадр видео очевидца
Место крушения самолета в Корочанском районе. Кадр видео очевидца
© ЧП 31/Telegram
Место крушения самолета в Корочанском районе. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Корочанском районе Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"Семнадцатого июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25", — говорится в релизе.
В ЗВО отметили, что летчик катапультировался. Позже спасатели эвакуировали его на аэродром базирования, пилот не пострадал.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности. На месте работает комиссия ВКС.
Разрушений на земле нет, так как самолет упал в безлюдном месте. При столкновении с землей штурмовик взорвался, он полностью разрушен.
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ПроисшествияБелгородская областьСу-25Воздушно-космические силы России
 
 
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