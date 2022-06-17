https://ria.ru/20220617/avariya-1796002965.html

В Белгородской области разбился Су-25

В Белгородской области разбился Су-25 - РИА Новости, 17.06.2022

В Белгородской области разбился Су-25

В Корочанском районе Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:26

2022-06-17T10:26

2022-06-17T11:35

происшествия

белгородская область

су-25

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796013797_0:608:944:1139_1920x0_80_0_0_2cc9c32798569b5cc1392e9c80bbc1df.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Корочанском районе Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО)."Семнадцатого июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25", — говорится в релизе.В ЗВО отметили, что летчик катапультировался. Позже спасатели эвакуировали его на аэродром базирования, пилот не пострадал.По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности. На месте работает комиссия ВКС.Разрушений на земле нет, так как самолет упал в безлюдном месте. При столкновении с землей штурмовик взорвался, он полностью разрушен.

https://ria.ru/20220224/samolet-1774908471.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, су-25, воздушно-космические силы россии