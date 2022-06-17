https://ria.ru/20220617/avariya-1796002965.html
В Белгородской области разбился Су-25
В Белгородской области разбился Су-25 - РИА Новости, 17.06.2022
В Белгородской области разбился Су-25
В Корочанском районе Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:26
2022-06-17T10:26
2022-06-17T11:35
происшествия
белгородская область
су-25
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796013797_0:608:944:1139_1920x0_80_0_0_2cc9c32798569b5cc1392e9c80bbc1df.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Корочанском районе Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО)."Семнадцатого июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25", — говорится в релизе.В ЗВО отметили, что летчик катапультировался. Позже спасатели эвакуировали его на аэродром базирования, пилот не пострадал.По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности. На месте работает комиссия ВКС.Разрушений на земле нет, так как самолет упал в безлюдном месте. При столкновении с землей штурмовик взорвался, он полностью разрушен.
https://ria.ru/20220224/samolet-1774908471.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796013797_0:519:944:1227_1920x0_80_0_0_da9abaa486ec3a9af06c66731e6d4a4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, су-25, воздушно-космические силы россии
10:26 17.06.2022 (обновлено: 11:35 17.06.2022)
В Белгородской области разбился Су-25
В Белгородской области во время учебного полета упал Су-25 ВКС, летчик катапультировался
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Корочанском районе Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"Семнадцатого июня в Белгородской области
во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25
", — говорится в релизе.
В ЗВО отметили, что летчик катапультировался. Позже спасатели эвакуировали его на аэродром базирования, пилот не пострадал.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности. На месте работает комиссия ВКС.
Разрушений на земле нет, так как самолет упал в безлюдном месте. При столкновении с землей штурмовик взорвался, он полностью разрушен.