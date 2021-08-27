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В Пермском крае разбился Су-24
В Пермском крае разбился Су-24 - РИА Новости, 27.08.2021
В Пермском крае разбился Су-24
Самолет Су-24 в пятницу потерпел аварию под Пермью, летчики катапультировались, сообщили в пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:09
2021-08-27T17:22
происшествия
пермь
су-24
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самолет Су-24 в пятницу потерпел аварию под Пермью, летчики катапультировались, сообщили в пресс-служба Центрального военного округа."При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались", - сказано в релизе."Катапультировавшиеся летчики, по предварительным данным, остались живыми", - сказал собеседник агентства."Для их эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет", - добавляет пресс-служба.
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РИА Новости
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происшествия, пермь, су-24
17:09 27.08.2021 (обновлено: 17:22 27.08.2021)
 
В Пермском крае разбился Су-24

Фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился в Пермском крае, летчики катапультировались

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФронтовой бомбардировщик Су-24
Фронтовой бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самолет Су-24 в пятницу потерпел аварию под Пермью, летчики катапультировались, сообщили в пресс-служба Центрального военного округа.
"При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались", - сказано в релизе.
"Катапультировавшиеся летчики, по предварительным данным, остались живыми", - сказал собеседник агентства.
"Для их эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет", - добавляет пресс-служба.
 
ПроисшествияПермьСу-24
 
 
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