https://ria.ru/20210827/su-24-1747561897.html
В Пермском крае разбился Су-24
В Пермском крае разбился Су-24 - РИА Новости, 27.08.2021
В Пермском крае разбился Су-24
Самолет Су-24 в пятницу потерпел аварию под Пермью, летчики катапультировались, сообщили в пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:09
2021-08-27T17:09
2021-08-27T17:22
происшествия
пермь
су-24
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самолет Су-24 в пятницу потерпел аварию под Пермью, летчики катапультировались, сообщили в пресс-служба Центрального военного округа."При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались", - сказано в релизе."Катапультировавшиеся летчики, по предварительным данным, остались живыми", - сказал собеседник агентства."Для их эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет", - добавляет пресс-служба.
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происшествия, пермь, су-24
17:09 27.08.2021 (обновлено: 17:22 27.08.2021)
В Пермском крае разбился Су-24
Фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился в Пермском крае, летчики катапультировались
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Самолет Су-24
в пятницу потерпел аварию под Пермью
, летчики катапультировались, сообщили в пресс-служба Центрального военного округа.
"При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались", - сказано в релизе.
"Катапультировавшиеся летчики, по предварительным данным, остались живыми", - сказал собеседник агентства.
"Для их эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет", - добавляет пресс-служба.