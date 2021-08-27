https://ria.ru/20210827/su-24-1747561897.html

В Пермском крае разбился Су-24

В Пермском крае разбился Су-24 - РИА Новости, 27.08.2021

В Пермском крае разбился Су-24

Самолет Су-24 в пятницу потерпел аварию под Пермью, летчики катапультировались, сообщили в пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:09

2021-08-27T17:09

2021-08-27T17:22

происшествия

пермь

су-24

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Самолет Су-24 в пятницу потерпел аварию под Пермью, летчики катапультировались, сообщили в пресс-служба Центрального военного округа."При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались", - сказано в релизе."Катапультировавшиеся летчики, по предварительным данным, остались живыми", - сказал собеседник агентства."Для их эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет", - добавляет пресс-служба.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, су-24