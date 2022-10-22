21:56 22.10.2022 (обновлено: 22:00 22.10.2022)
Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы
Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали, 13 человек остаются в больницах
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУ многоэтажного дома, поврежденного при крушении Су-34 в Ейске
У многоэтажного дома, поврежденного при крушении Су-34 в Ейске. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской Центральной районной больницы (ЦРБ), в медучреждениях Кубани продолжают находиться 13 человек, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек: в Ейской ЦРБ - 7 пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице – один ребенок, в тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С.В. Очаповского – 4 пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара – одна беременная пациентка", - говорится в сообщении.
18 октября, 17:44Для помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, заявил Мурашко
В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.