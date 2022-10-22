https://ria.ru/20221022/postradavshie-1825970264.html

Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы

Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы - РИА Новости, 22.10.2022

Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы

Троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской Центральной районной больницы (ЦРБ), в медучреждениях Кубани продолжают находиться 13... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T21:56

2022-10-22T21:56

2022-10-22T22:00

происшествия

ейск

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

краснодар

су-34

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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской Центральной районной больницы (ЦРБ), в медучреждениях Кубани продолжают находиться 13 человек, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек: в Ейской ЦРБ - 7 пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице – один ребенок, в тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С.В. Очаповского – 4 пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара – одна беременная пациентка", - говорится в сообщении.В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824938468.html

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Наталья Макарова

происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, краснодар, су-34