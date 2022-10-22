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Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы - РИА Новости, 22.10.2022
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Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы
Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы - РИА Новости, 22.10.2022
Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы
Троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской Центральной районной больницы (ЦРБ), в медучреждениях Кубани продолжают находиться 13... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T21:56
2022-10-22T22:00
происшествия
ейск
крушение су-34 в ейске
краснодарский край
краснодар
су-34
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской Центральной районной больницы (ЦРБ), в медучреждениях Кубани продолжают находиться 13 человек, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек: в Ейской ЦРБ - 7 пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице – один ребенок, в тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С.В. Очаповского – 4 пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара – одна беременная пациентка", - говорится в сообщении.В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.
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происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, краснодар, су-34
Происшествия, Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Краснодарский край, Краснодар, Су-34
21:56 22.10.2022 (обновлено: 22:00 22.10.2022)
 
Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы

Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали, 13 человек остаются в больницах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУ многоэтажного дома, поврежденного при крушении Су-34 в Ейске
У многоэтажного дома, поврежденного при крушении Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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У многоэтажного дома, поврежденного при крушении Су-34 в Ейске. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Троих пострадавших в результате падения самолёта выписали из Ейской Центральной районной больницы (ЦРБ), в медучреждениях Кубани продолжают находиться 13 человек, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек: в Ейской ЦРБ - 7 пациентов, все средней степени тяжести; в детской краевой клинической больнице – один ребенок, в тяжелом состоянии; в краевой клинической больнице № 1 имени профессора С.В. Очаповского – 4 пациента, из них один ребенок; в перинатальном центре Краснодара – одна беременная пациентка", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:44
Для помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, заявил Мурашко
В понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Среди погибших семь человек из семьи Ищенко, включая троих детей.
 
ПроисшествияЕйскКрушение Су-34 в ЕйскеКраснодарский крайКраснодарСу-34
 
 
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