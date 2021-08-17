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Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T20:22
2021-08-17T20:30
московская область (подмосковье)
владимир путин
крушение ил-112в в подмосковье
кубинка
жуковский
ил-112
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля."С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков", - говорится в телеграмме.Во вторник в 11.18 мск опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе села Никольское.Предварительная причина катастрофы - возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. Погибли все три члена экипажа. Командиром экипажа был Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле после падения самолета нет.
московская область (подмосковье)
кубинка
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.
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московская область (подмосковье), владимир путин, крушение ил-112в в подмосковье, кубинка, жуковский, ил-112
20:22 17.08.2021 (обновлено: 20:30 17.08.2021)
 
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В

Президент Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В

© СК РФ / Перейти в фотобанкОбломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
Обломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
© СК РФ
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля.
"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков", - говорится в телеграмме.
Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье
© СК РФ

Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.

Место крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Кадр видео
1 из 9

Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.

© СК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.

Автомобиль скорой медицинской помощи в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
2 из 9

Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".

Сотрудник военной полиции в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
3 из 9

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.

Сотрудники МЧС РФ в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
4 из 9

Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© СК РФ / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, у самолета загорелся правый двигатель.

Обломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
5 из 9

По предварительным данным, у самолета загорелся правый двигатель.

© СК РФ
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Полицейские в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
6 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.

Военнослужащий в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
7 из 9

Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.

Сотрудники военной полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
8 из 9

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
Сотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
9 из 9
Сотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.

© СК РФ
2 из 9

Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

По предварительным данным, у самолета загорелся правый двигатель.

© СК РФ
Перейти в фотобанк
6 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9
Сотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Во вторник в 11.18 мск опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе села Никольское.
Предварительная причина катастрофы - возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. Погибли все три члена экипажа. Командиром экипажа был Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле после падения самолета нет.
 
Московская область (Подмосковье)Владимир ПутинКрушение Ил-112В в ПодмосковьеКубинкаЖуковскийИл-112
 
 
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