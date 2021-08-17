https://ria.ru/20210817/soboleznovanie-1746143484.html

Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В

Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T20:22

2021-08-17T20:22

2021-08-17T20:30

московская область (подмосковье)

владимир путин

крушение ил-112в в подмосковье

кубинка

жуковский

ил-112

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля."С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков", - говорится в телеграмме.Во вторник в 11.18 мск опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе села Никольское.Предварительная причина катастрофы - возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. Погибли все три члена экипажа. Командиром экипажа был Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле после падения самолета нет.

московская область (подмосковье)

кубинка

жуковский

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Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости. 2021-08-17T20:22 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), владимир путин, крушение ил-112в в подмосковье, кубинка, жуковский, ил-112