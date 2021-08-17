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Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье
Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021
Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:21
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фото
происшествия
кубинка
ил-112в
крушение ил-112в в подмосковье
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Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли.
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фото, фото, происшествия, кубинка, ил-112в, крушение ил-112в в подмосковье
17:21 17.08.2021 (обновлено: 21:46 17.08.2021)
 

Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье

Читать ria.ru в
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли.
© СК РФ

Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.

Место крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Кадр видео
1 из 9

Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.

© СК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.

Автомобиль скорой медицинской помощи в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
2 из 9

Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".

Сотрудник военной полиции в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
3 из 9

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.

Сотрудники МЧС РФ в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
4 из 9

Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© СК РФ / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, у самолета загорелся правый двигатель.

Обломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
5 из 9

По предварительным данным, у самолета загорелся правый двигатель.

© СК РФ
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Полицейские в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
6 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.

Военнослужащий в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
7 из 9

Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.

Сотрудники военной полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
8 из 9

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
Сотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
9 из 9
Сотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
ФотоПроисшествияКубинкаИЛ-112ВКрушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
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