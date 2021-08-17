https://ria.ru/20210817/katastrofa-1746105511.html

Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье

Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021

Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:21

2021-08-17T17:21

2021-08-17T21:46

фото

происшествия

кубинка

ил-112в

крушение ил-112в в подмосковье

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Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли.

кубинка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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