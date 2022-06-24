https://ria.ru/20220624/samolet-1797729741.html
При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека
При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека - РИА Новости, 24.06.2022
При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека
В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, рассказали в правительстве региона. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T07:47
2022-06-24T07:47
2022-06-24T08:44
происшествия
рязань
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, рассказали в правительстве региона."По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человекa. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.Ил-76 разбился минувшей ночью. Как отметили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и принял решение садиться на грунт. В результате жесткой посадки машина частично разрушилась.По информации корреспондента РИА Новости, ЧП произошло в районе Михайловского шоссе недалеко от жилых домов.В региональном главке МЧС не подтвердили достоверность публикаций в некоторых Telegram-каналах, писавших, что борт летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку. В ведомстве указали, что, по оперативной информации, которая будет уточняться, самолет был не из Оренбургской области.
https://ria.ru/20220624/lep-1797726676.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязань
07:47 24.06.2022 (обновлено: 08:44 24.06.2022)
При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека
Власти подтвердили гибель четырех человек при падении Ил-76 в Рязани, пятеро пострадали
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, рассказали в правительстве региона.
"По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человекa. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Ил-76 разбился минувшей ночью. Как отметили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и принял решение садиться на грунт. В результате жесткой посадки машина частично разрушилась.
По информации корреспондента РИА Новости, ЧП произошло в районе Михайловского шоссе недалеко от жилых домов.
В региональном главке МЧС не подтвердили достоверность публикаций в некоторых Telegram-каналах, писавших, что борт летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку. В ведомстве указали, что, по оперативной информации, которая будет уточняться, самолет был не из Оренбургской области.