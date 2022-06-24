https://ria.ru/20220624/samolet-1797729741.html

При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека

При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека - РИА Новости, 24.06.2022

При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, рассказали в правительстве региона. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T07:47

2022-06-24T07:47

2022-06-24T08:44

происшествия

рязань

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, рассказали в правительстве региона."По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человекa. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.Ил-76 разбился минувшей ночью. Как отметили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и принял решение садиться на грунт. В результате жесткой посадки машина частично разрушилась.По информации корреспондента РИА Новости, ЧП произошло в районе Михайловского шоссе недалеко от жилых домов.В региональном главке МЧС не подтвердили достоверность публикаций в некоторых Telegram-каналах, писавших, что борт летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку. В ведомстве указали, что, по оперативной информации, которая будет уточняться, самолет был не из Оренбургской области.

https://ria.ru/20220624/lep-1797726676.html

рязань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, рязань