https://ria.ru/20210209/an-12-1596668487.html

На острове Итуруп самолет Ан-12 совершил жесткую посадку

На острове Итуруп самолет Ан-12 совершил жесткую посадку

Военно-транспортный самолет Ан-12 попал в аварию при посадке на курильском острове Итуруп, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:51

2021-02-09T13:51

2021-02-09T16:11

россия

итуруп

происшествия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-12 попал в аварию при посадке на курильском острове Итуруп, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.Инцидент произошел в 3:35 мск, когда самолет, выполнявший плановый полет, совершал посадку на аэродроме Буревестник в сложных погодных условиях. При посадке у него подломились носовая и левая стойки шасси. "Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет", — сказали в пресс-службе, добавив, что сам самолет значительных повреждений не получил.Причины случившегося установит комиссия Восточного военного округа, которая работает на месте происшествия.

https://ria.ru/20210208/samolet-1596514386.html

россия

итуруп

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, итуруп, происшествия