https://ria.ru/20210209/an-12-1596668487.html
На острове Итуруп самолет Ан-12 совершил жесткую посадку
На острове Итуруп самолет Ан-12 совершил жесткую посадку
Военно-транспортный самолет Ан-12 попал в аварию при посадке на курильском острове Итуруп, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:51
2021-02-09T13:51
2021-02-09T16:11
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-12 попал в аварию при посадке на курильском острове Итуруп, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.Инцидент произошел в 3:35 мск, когда самолет, выполнявший плановый полет, совершал посадку на аэродроме Буревестник в сложных погодных условиях. При посадке у него подломились носовая и левая стойки шасси. "Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет", — сказали в пресс-службе, добавив, что сам самолет значительных повреждений не получил.Причины случившегося установит комиссия Восточного военного округа, которая работает на месте происшествия.
https://ria.ru/20210208/samolet-1596514386.html
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россия, итуруп, происшествия
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Военно-транспортный самолет Ан-12
попал в аварию при посадке на курильском острове Итуруп
, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.
Инцидент произошел в 3:35 мск, когда самолет, выполнявший плановый полет, совершал посадку на аэродроме Буревестник в сложных погодных условиях. При посадке у него подломились носовая и левая стойки шасси.
"Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет", — сказали в пресс-службе, добавив, что сам самолет значительных повреждений не получил.
Причины случившегося установит комиссия Восточного военного округа, которая работает на месте происшествия.