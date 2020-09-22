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В Тверской области разбился истребитель Су-30
В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:55
2020-09-22T15:38
су-30
тверская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/">Тверской области</a> потерпел крушение истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_30/" target="_blank" data-auto="true">Су-30</a>, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования."Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия", — добавляется в сообщении.Разбившийся борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет.Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения целей в любое время суток в разных метеоусловиях. Эксплуатируется с 1992 года, состоит на вооружении России, Китая, Индии, Алжира, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы и других стран.
Хорошо что лётчики живы!
521
А может ты мне расскажешь про падающие с неба без парашютов хаммеры, увязающих в береговой грязи американских морпехов, падающие на землю джавелины, Б-52, который из за проблем с заправщиком никуда не полетел, видимые "невидимки" и нескончаемые проблемы F-35? А, американец?
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тверская область
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су-30, тверская область, происшествия

В Тверской области разбился истребитель Су-30

14:55 22.09.2020 (обновлено: 15:38 22.09.2020)
177347
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
"Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия", — добавляется в сообщении.
Разбившийся борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет.
Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения целей в любое время суток в разных метеоусловиях. Эксплуатируется с 1992 года, состоит на вооружении России, Китая, Индии, Алжира, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы и других стран.
Многоцелевой истребитель Су-30 - РИА Новости, 1920, 09.01.2016
9 января 2016, 11:00Новое оружие России
Многоцелевой истребитель Су-30Летно-технические характеристики Су-30 - в инфографике Ria.ru.
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Обсудить169
Су-30Тверская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошо что лётчики живы!
22 сентября, 14:59
Арсений НовиковАрсений Новиков
443720104
А может ты мне расскажешь про падающие с неба без парашютов хаммеры, увязающих в береговой грязи американских морпехов, падающие на землю джавелины, Б-52, который из за проблем с заправщиком никуда не полетел, видимые "невидимки" и нескончаемые проблемы F-35? А, американец?
22 сентября, 16:30
ВВольдемар
22400114
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