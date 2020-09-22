https://ria.ru/20200922/samolet-1577602992.html

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:55

2020-09-22T14:55

2020-09-22T15:38

су-30

тверская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603138_0:218:3156:1993_1400x0_80_0_0_93f7825f24eeab1f47df5c6c1491499a.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/">Тверской области</a> потерпел крушение истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_30/" target="_blank" data-auto="true">Су-30</a>, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования."Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия", — добавляется в сообщении.Разбившийся борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет.Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения целей в любое время суток в разных метеоусловиях. Эксплуатируется с 1992 года, состоит на вооружении России, Китая, Индии, Алжира, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы и других стран.

Арсений Новиков Хорошо что лётчики живы! 521

Вольдемар А может ты мне расскажешь про падающие с неба без парашютов хаммеры, увязающих в береговой грязи американских морпехов, падающие на землю джавелины, Б-52, который из за проблем с заправщиком никуда не полетел, видимые "невидимки" и нескончаемые проблемы F-35? А, американец? 80

169

тверская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-30, тверская область, происшествия