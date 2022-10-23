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В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом - РИА Новости, 23.10.2022
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В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом
В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом - РИА Новости, 23.10.2022
В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом
В Иркутске самолет Су-30 упал на деревянный дом в частном секторе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:48
2022-10-23T17:50
происшествия
иркутск
иркутская область
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-30
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Иркутске самолет Су-30 упал на деревянный дом в частном секторе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев."По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории "Су", — говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале.В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет. По данным ведомства, самолет упал на дом по улице Павла Красильникова. Оба пилота погибли. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было дома. Региональные власти выплатят на две семьи по сто тысяч рублей.Из-за инцидента без электричества остались 150 домов.Прокуратура проводит проверку, руководство СК направило на место крушения следователей-криминалистов центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
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Ликвидация пожара на месте авиакатастрофы Су-30
В результате падения истребителя Су-30, выполнявшего испытательный полёт, оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи.
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происшествия, иркутск, иркутская область, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-30
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Игорь Кобзев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-30
13:48 23.10.2022 (обновлено: 17:50 23.10.2022)
 
В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный жилой дом, погибли оба пилота

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Иркутске самолет Су-30 упал на деревянный дом в частном секторе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории "Су", — говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале.
В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет. По данным ведомства, самолет упал на дом по улице Павла Красильникова. Оба пилота погибли. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.
В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было дома. Региональные власти выплатят на две семьи по сто тысяч рублей.
Из-за инцидента без электричества остались 150 домов.
Прокуратура проводит проверку, руководство СК направило на место крушения следователей-криминалистов центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 14:30
Потерпевший крушение в Иркутске самолет выполнял испытание без боекомплекта
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьИгорь КобзевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Су-30
 
 
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