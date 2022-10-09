https://ria.ru/20221009/avariya-1822623375.html
В Ростовской области разбился военный самолет Су-24
В Ростовской области разбился военный самолет Су-24 - РИА Новости, 09.10.2022
В Ростовской области разбился военный самолет Су-24
Военный самолет Су-24 разбился во время учебно-тренировочного полета в Ростовской области, сообщила пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:10
2022-10-09T17:10
2022-10-09T18:00
происшествия
ростовская область
су-24
авария
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Военный самолет Су-24 разбился во время учебно-тренировочного полета в Ростовской области, сообщила пресс-служба Южного военного округа.По ее информации, авария произошла при заходе на посадку. Экипажу Су-24 удалось катапультироваться, летчиков уже эвакуировали на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет."Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта", — говорится в сообщении.В качества возможной причины происшествия называется техническая неисправность.
https://ria.ru/20220617/avarii-1796025532.html
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происшествия, ростовская область, су-24, авария
Происшествия, Ростовская область, Су-24, Авария
17:10 09.10.2022 (обновлено: 18:00 09.10.2022)
В Ростовской области разбился военный самолет Су-24
ЮВО: причиной падения Су-24 в Ростовской области могла стать техническая неисправность