https://ria.ru/20230223/pilot-1853950821.html
Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался
Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался - РИА Новости, 23.02.2023
Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался
Пилот военного самолета, упавшего в Белгородской области, катапультировался, предварительно, он жив, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:28
2023-02-23T11:28
2023-02-23T12:04
белгородская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-25
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пилот военного самолета, упавшего в Белгородской области, катапультировался, предварительно, он жив, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет МО упал в Валуйском городском округе", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на месте работают следователи и сотрудники МЧС, причина ЧП выясняется. "Ситуация под контролем. Пилот катапультировался, он, по предварительным данным, жив", - добавил он.По его данным, речь идет о Су-25.
https://ria.ru/20230223/samolet-1853948803.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-25
Белгородская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-25
11:28 23.02.2023 (обновлено: 12:04 23.02.2023)
Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался
Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета катапультировался