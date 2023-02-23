https://ria.ru/20230223/pilot-1853950821.html

Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался

Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался - РИА Новости, 23.02.2023

Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался

Пилот военного самолета, упавшего в Белгородской области, катапультировался, предварительно, он жив, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T11:28

2023-02-23T11:28

2023-02-23T12:04

белгородская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

су-25

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пилот военного самолета, упавшего в Белгородской области, катапультировался, предварительно, он жив, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет МО упал в Валуйском городском округе", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на месте работают следователи и сотрудники МЧС, причина ЧП выясняется. "Ситуация под контролем. Пилот катапультировался, он, по предварительным данным, жив", - добавил он.По его данным, речь идет о Су-25.

https://ria.ru/20230223/samolet-1853948803.html

белгородская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-25