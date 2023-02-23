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Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался - РИА Новости, 23.02.2023
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Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался
Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался - РИА Новости, 23.02.2023
Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался
Пилот военного самолета, упавшего в Белгородской области, катапультировался, предварительно, он жив, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T11:28
2023-02-23T12:04
белгородская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-25
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пилот военного самолета, упавшего в Белгородской области, катапультировался, предварительно, он жив, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет МО упал в Валуйском городском округе", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на месте работают следователи и сотрудники МЧС, причина ЧП выясняется. "Ситуация под контролем. Пилот катапультировался, он, по предварительным данным, жив", - добавил он.По его данным, речь идет о Су-25.
https://ria.ru/20230223/samolet-1853948803.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-25
Белгородская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-25
11:28 23.02.2023 (обновлено: 12:04 23.02.2023)
 
Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался

Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета катапультировался

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пилот военного самолета, упавшего в Белгородской области, катапультировался, предварительно, он жив, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет МО упал в Валуйском городском округе", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на месте работают следователи и сотрудники МЧС, причина ЧП выясняется. "Ситуация под контролем. Пилот катапультировался, он, по предварительным данным, жив", - добавил он.
По его данным, речь идет о Су-25.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
11:14
В Белгородской области упал Су-25
 
Белгородская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Су-25
 
 
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