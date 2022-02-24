https://ria.ru/20220224/samolet-1774908471.html
В Воронежской области разбился Ан-26
В Воронежской области разбился Ан-26 - РИА Новости, 25.02.2022
В Воронежской области разбился Ан-26
Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T22:22
2022-02-24T22:22
2022-02-25T00:58
происшествия
воздушно-космические силы россии
воронежская область
россия
ан-26
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа."Двадцать четвертого февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", — говорится в заявлении.По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.Комиссия ВКС направилась для установления всех обстоятельств происшествия.Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Он разработан в ОКБ имени О. К. Антонова (ныне компания "Антонов"). Первый вылет состоялся 21 мая 1969 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воздушно-космические силы россии, воронежская область, россия, ан-26
22:22 24.02.2022 (обновлено: 00:58 25.02.2022)
В Воронежской области разбился Ан-26
Самолет Ан-26 ВКС России разбился во время планового полета в Воронежской области
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Двадцать четвертого февраля в Воронежской области
при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России
. Экипаж погиб", — говорится в заявлении.
По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.
Комиссия ВКС направилась для установления всех обстоятельств происшествия.
Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Он разработан в ОКБ имени О. К. Антонова (ныне компания "Антонов"). Первый вылет состоялся 21 мая 1969 года.
Опубликовано: Петр Попадюк