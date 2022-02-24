https://ria.ru/20220224/samolet-1774908471.html

В Воронежской области разбился Ан-26

В Воронежской области разбился Ан-26 - РИА Новости, 25.02.2022

В Воронежской области разбился Ан-26

Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T22:22

2022-02-24T22:22

2022-02-25T00:58

происшествия

воздушно-космические силы россии

воронежская область

россия

ан-26

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа."Двадцать четвертого февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", — говорится в заявлении.По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.Комиссия ВКС направилась для установления всех обстоятельств происшествия.Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Он разработан в ОКБ имени О. К. Антонова (ныне компания "Антонов"). Первый вылет состоялся 21 мая 1969 года.

https://ria.ru/20220224/shturmovik-1774809479.html

воронежская область

россия

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, воздушно-космические силы россии, воронежская область, россия, ан-26