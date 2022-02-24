Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/samolet-1774908471.html
В Воронежской области разбился Ан-26
В Воронежской области разбился Ан-26 - РИА Новости, 25.02.2022
В Воронежской области разбился Ан-26
Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T22:22
2022-02-25T00:58
происшествия
воздушно-космические силы россии
воронежская область
россия
ан-26
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774910196_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_070e367a529f5dd5ec8ae159d0a70967.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа."Двадцать четвертого февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", — говорится в заявлении.По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.Комиссия ВКС направилась для установления всех обстоятельств происшествия.Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Он разработан в ОКБ имени О. К. Антонова (ныне компания "Антонов"). Первый вылет состоялся 21 мая 1969 года.
https://ria.ru/20220224/shturmovik-1774809479.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751280237_413:228:2840:2048_1920x0_80_0_0_8ecf1437df8593f872e6bbc924714efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воздушно-космические силы россии, воронежская область, россия, ан-26
22:22 24.02.2022 (обновлено: 00:58 25.02.2022)
 
В Воронежской области разбился Ан-26

Самолет Ан-26 ВКС России разбился во время планового полета в Воронежской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-26
Военно-транспортный самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет Ан-26
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самолет Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Двадцать четвертого февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", — говорится в заявлении.
По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ техники, на земле разрушений нет.
Комиссия ВКС направилась для установления всех обстоятельств происшествия.
Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Он разработан в ОКБ имени О. К. Антонова (ныне компания "Антонов"). Первый вылет состоялся 21 мая 1969 года.
Российский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 16:26
Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию, пилот катапультировался
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ПроисшествияВоздушно-космические силы РоссииВоронежская областьРоссияАн-26
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала