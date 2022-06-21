Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/su-25-1797155063.html
В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб
В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб - РИА Новости, 21.06.2022
В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб
В Ростовской области военный самолет Су-25 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, сообщила пресс-служба Южного военного... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:02
2022-06-21T21:18
происшествия
космос - риа наука
россия
южный военный округ
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_0:0:1476:831_1920x0_80_0_0_dbf0c1ab80fb10986d0379abb89b5668.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Ростовской области военный самолет Су-25 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, сообщила пресс-служба Южного военного округа.Уточнятся, что штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений нет.По предварительной информации, причиной ЧП могли стать технические неполадки. Место происшествия исследует комиссия ВКС России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_96:0:1248:864_1920x0_80_0_0_ab0e70facbe53ecd53828cffb653b964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, космос - риа наука, россия, южный военный округ, войска воздушно-космической обороны
20:02 21.06.2022 (обновлено: 21:18 21.06.2022)
 
В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб

Пилот погиб при крушении Су-25 в Ростовской области во время тренировочного полета

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Штурмовики Су-25 ВКС России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Ростовской области военный самолет Су-25 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта", — заявили в ЮВО.

Уточнятся, что штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений нет.
По предварительной информации, причиной ЧП могли стать технические неполадки. Место происшествия исследует комиссия ВКС России.
 
ПроисшествияКосмос - РИА НаукаРоссияЮжный военный округВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала