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В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб
В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб - РИА Новости, 21.06.2022
В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб
В Ростовской области военный самолет Су-25 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, сообщила пресс-служба Южного военного... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:02
2022-06-21T20:02
2022-06-21T21:18
происшествия
космос - риа наука
россия
южный военный округ
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Ростовской области военный самолет Су-25 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, сообщила пресс-служба Южного военного округа.Уточнятся, что штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений нет.По предварительной информации, причиной ЧП могли стать технические неполадки. Место происшествия исследует комиссия ВКС России.
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происшествия, космос - риа наука, россия, южный военный округ, войска воздушно-космической обороны
20:02 21.06.2022 (обновлено: 21:18 21.06.2022)
В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб
Пилот погиб при крушении Су-25 в Ростовской области во время тренировочного полета