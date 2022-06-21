https://ria.ru/20220621/su-25-1797155063.html

В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб

В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб - РИА Новости, 21.06.2022

В Ростовской области разбился Су-25, пилот погиб

В Ростовской области военный самолет Су-25 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, сообщила пресс-служба Южного военного... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:02

2022-06-21T20:02

2022-06-21T21:18

происшествия

космос - риа наука

россия

южный военный округ

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Ростовской области военный самолет Су-25 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, сообщила пресс-служба Южного военного округа.Уточнятся, что штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений нет.По предварительной информации, причиной ЧП могли стать технические неполадки. Место происшествия исследует комиссия ВКС России.

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происшествия, космос - риа наука, россия, южный военный округ, войска воздушно-космической обороны