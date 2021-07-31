https://ria.ru/20210731/aviakrushenie-1743782929.html

В Хабаровском крае разбился Су-35

В Хабаровском крае разбился Су-35 - РИА Новости, 31.07.2021

В Хабаровском крае разбился Су-35

В Хабаровском крае у Су-35С при выполнении плановых полетов отказал двигатель. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:43

2021-07-31T16:43

2021-07-31T20:13

су-35с

происшествия

хабаровский край

охотское море

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Хабаровском крае у Су-35С при выполнении плановых полетов отказал двигатель."Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", — сообщила пресс-служба Восточного военного округа.По предварительным данным, воздушное судно упало в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО расследует инцидент.

https://ria.ru/20210724/samolet-1742643561.html

хабаровский край

охотское море

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2021

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су-35с, происшествия, хабаровский край, охотское море