https://ria.ru/20210731/aviakrushenie-1743782929.html
В Хабаровском крае разбился Су-35
В Хабаровском крае разбился Су-35 - РИА Новости, 31.07.2021
В Хабаровском крае разбился Су-35
В Хабаровском крае у Су-35С при выполнении плановых полетов отказал двигатель. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T16:43
2021-07-31T16:43
2021-07-31T20:13
су-35с
происшествия
хабаровский край
охотское море
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Хабаровском крае у Су-35С при выполнении плановых полетов отказал двигатель."Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", — сообщила пресс-служба Восточного военного округа.По предварительным данным, воздушное судно упало в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО расследует инцидент.
https://ria.ru/20210724/samolet-1742643561.html
хабаровский край
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су-35с, происшествия, хабаровский край, охотское море
16:43 31.07.2021 (обновлено: 20:13 31.07.2021)
В Хабаровском крае разбился Су-35
В Хабаровском крае разбился Су-35, летчик катапультировался