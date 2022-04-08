https://ria.ru/20220408/istrebitel-1782521372.html

В Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31

В Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 08.04.2022

В Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:31

2022-04-08T14:31

2022-04-08T16:56

происшествия

ленинградская область

миг-31

ми-8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_0:142:3153:1916_1920x0_80_0_0_54e6fb8deacba5589bffd1dea54e6404.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).К месту происшествия направили три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы.В ЗВО уточнили, что машина упала в безлюдном месте, на земле разрушений нет.По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.Позднее губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что летчики живы. Инцидент произошел в Лужском районе у озера Белое, вблизи поселка Почап.МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах. Он состоит на вооружении России и Казахстана. Самолет неоднократно участвовал в ряде международных авиационных выставок и салонов в разных странах.

https://ria.ru/20220225/samolety-1774939787.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, ленинградская область, миг-31, ми-8