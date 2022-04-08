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В Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31
В Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 08.04.2022
В Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:31
2022-04-08T14:31
2022-04-08T16:56
происшествия
ленинградская область
миг-31
ми-8
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).К месту происшествия направили три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы.В ЗВО уточнили, что машина упала в безлюдном месте, на земле разрушений нет.По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.Позднее губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что летчики живы. Инцидент произошел в Лужском районе у озера Белое, вблизи поселка Почап.МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах. Он состоит на вооружении России и Казахстана. Самолет неоднократно участвовал в ряде международных авиационных выставок и салонов в разных странах.
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ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, миг-31, ми-8
14:31 08.04.2022 (обновлено: 16:56 08.04.2022)
В Ленинградской области разбился истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Ленинградской области, экипаж катапультировался
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"Восьмого апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался", — говорится в заявлении.
К месту происшествия направили три вертолета Ми-8
поисково-спасательной службы.
В ЗВО уточнили, что машина упала в безлюдном месте, на земле разрушений нет.
По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Позднее губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что летчики живы. Инцидент произошел в Лужском районе у озера Белое, вблизи поселка Почап.
МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах. Он состоит на вооружении России и Казахстана. Самолет неоднократно участвовал в ряде международных авиационных выставок и салонов в разных странах.