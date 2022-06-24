https://ria.ru/20220624/samolet-1797726489.html

Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области

Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области - РИА Новости, 24.06.2022

Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T06:13

2022-06-24T06:13

2022-06-24T09:58

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области, сообщили в Минобороны России.Пострадавшие члены экипажа госпитализированы, уточнили в военном ведомстве.Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, ЧП произошло в Рязани недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. На месте происшествия работают пожарные.

https://ria.ru/20220624/spasateli-1797724706.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)