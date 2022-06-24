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Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области - РИА Новости, 24.06.2022
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Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области
Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области - РИА Новости, 24.06.2022
Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T06:13
2022-06-24T09:58
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области, сообщили в Минобороны России.Пострадавшие члены экипажа госпитализированы, уточнили в военном ведомстве.Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, ЧП произошло в Рязани недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. На месте происшествия работают пожарные.
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происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
06:13 24.06.2022 (обновлено: 09:58 24.06.2022)
 
Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области

Минобороны сообщило, что Ил-76 потерпел крушение в Рязани из-за неисправности двигателя

© РИА Новости / Наталья СоловьеваВоенно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Соловьева
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области, сообщили в Минобороны России.
"В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", - говорится в сообщении.
Пострадавшие члены экипажа госпитализированы, уточнили в военном ведомстве.
Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, ЧП произошло в Рязани недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. На месте происшествия работают пожарные.
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
05:23
Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани
 
ПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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