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Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области
Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области - РИА Новости, 24.06.2022
Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T06:13
2022-06-24T06:13
2022-06-24T09:58
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области, сообщили в Минобороны России.Пострадавшие члены экипажа госпитализированы, уточнили в военном ведомстве.Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, ЧП произошло в Рязани недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. На месте происшествия работают пожарные.
https://ria.ru/20220624/spasateli-1797724706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
06:13 24.06.2022 (обновлено: 09:58 24.06.2022)
Минобороны сообщило о жесткой посадке Ил-76 в Рязанской области
Минобороны сообщило, что Ил-76 потерпел крушение в Рязани из-за неисправности двигателя
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области, сообщили в Минобороны России.
"В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", - говорится в сообщении.
Пострадавшие члены экипажа госпитализированы, уточнили в военном ведомстве.
Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости, ЧП произошло в Рязани недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. На месте происшествия работают пожарные.