https://ria.ru/20201021/avariya-1580811405.html

В Хабаровском крае разбился Су-34

На учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:15

2020-10-21T13:15

2020-10-21T14:14

россия

су-34

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> На учениях в <u><a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj">Хабаровском крае</a></u> потерпел крушение самолет <a href="https://ria.ru/product_Su_34" target="_blank">Су-34</a>, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений нет.На место выехала окружная комиссия. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.Су-34 — отечественный многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик четвертого поколения. Предназначен для ударов по наземным и воздушным целям в разное время суток в сложных метеоусловиях. Должен полностью заменить Су-24.

https://ria.ru/20201010/vks-rossii-1579076309.html

россия

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-34, хабаровский край, происшествия