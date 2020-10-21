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В Хабаровском крае разбился Су-34
На учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:15
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россия
су-34
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> На учениях в <u><a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj">Хабаровском крае</a></u> потерпел крушение самолет <a href="https://ria.ru/product_Su_34" target="_blank">Су-34</a>, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений нет.На место выехала окружная комиссия. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.Су-34 — отечественный многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик четвертого поколения. Предназначен для ударов по наземным и воздушным целям в разное время суток в сложных метеоусловиях. Должен полностью заменить Су-24.
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россия
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россия, су-34, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае разбился Су-34

13:15 21.10.2020 (обновлено: 14:14 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования", — сказано в релизе.

Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений нет.
На место выехала окружная комиссия. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.
Су-34 — отечественный многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик четвертого поколения. Предназначен для ударов по наземным и воздушным целям в разное время суток в сложных метеоусловиях. Должен полностью заменить Су-24.
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РоссияСу-34Хабаровский крайПроисшествия
 
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