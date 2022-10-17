https://ria.ru/20221017/samolet-1824698314.html

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске в Краснодарском крае, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:56

2022-10-17T18:56

2022-10-17T20:03

россия

происшествия

ейск

краснодарский край

су-34

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске в Краснодарском крае, сообщило Министерство обороны."Семнадцатого октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска", — говорится в сообщении.Пилоты истребителя смогли катапультироваться."По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", — уточнили в Минобороны.В ведомстве добавили, что на месте происшествия во дворе одного из жилых кварталов загорелось авиатопливо.Как сообщили в ГУ МЧС, после падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров, горят с первого по пятый этажи многоэтажного жилого дома. Информация о погибших и пострадавших уточняется."В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с первого по пятый этажи жилого дома", — отметили в управлении.Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по адресу улица Красная, 47/1, в Ейске поступило в 18:20.В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в Telegram, что уже выехал в Ейский район.Он уточнил, что на место трагедии работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края добавили, что на место выехали медики и представители администрации района, а также оперативная группа Министерства ГО и ЧС региона.Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что жителям дома окажут всю необходимую поддержку.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, происшествия, ейск, краснодарский край, су-34