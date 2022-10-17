https://ria.ru/20221017/samolet-1824698314.html
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске в Краснодарском крае, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:56
2022-10-17T18:56
2022-10-17T20:03
россия
происшествия
ейск
краснодарский край
су-34
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске в Краснодарском крае, сообщило Министерство обороны."Семнадцатого октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска", — говорится в сообщении.Пилоты истребителя смогли катапультироваться."По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", — уточнили в Минобороны.В ведомстве добавили, что на месте происшествия во дворе одного из жилых кварталов загорелось авиатопливо.Как сообщили в ГУ МЧС, после падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров, горят с первого по пятый этажи многоэтажного жилого дома. Информация о погибших и пострадавших уточняется."В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с первого по пятый этажи жилого дома", — отметили в управлении.Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по адресу улица Красная, 47/1, в Ейске поступило в 18:20.В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в Telegram, что уже выехал в Ейский район.Он уточнил, что на место трагедии работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края добавили, что на место выехали медики и представители администрации района, а также оперативная группа Министерства ГО и ЧС региона.Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что жителям дома окажут всю необходимую поддержку.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ейск, краснодарский край, су-34
Россия, Происшествия, Ейск, Краснодарский край, Су-34
18:56 17.10.2022 (обновлено: 20:03 17.10.2022)
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты для тренировочного полета
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске в Краснодарском крае, сообщило Министерство обороны.
"Семнадцатого октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейска", — говорится в сообщении.
Пилоты истребителя смогли катапультироваться.
"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", — уточнили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия во дворе одного из жилых кварталов загорелось авиатопливо.
Как сообщили в ГУ МЧС, после падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров, горят с первого по пятый этажи многоэтажного жилого дома. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
"В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с первого по пятый этажи жилого дома", — отметили в управлении.
Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по адресу улица Красная, 47/1, в Ейске поступило в 18:20.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил
в Telegram, что уже выехал в Ейский район.
"Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадали 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку", — написал он.
Он уточнил, что на место трагедии работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.
В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края добавили, что на место выехали медики и представители администрации района, а также оперативная группа Министерства ГО и ЧС региона.
Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что жителям дома окажут всю необходимую поддержку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы.