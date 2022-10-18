https://ria.ru/20221018/eysk-1824806132.html

"Это просто шоковое состояние": Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске

"Это просто шоковое состояние": Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

"Это просто шоковое состояние": Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске

Самолет Су-34 в понедельник вечером рухнул в жилом квартале в Ейске. На месте падения начался пожар, погибли люди, в том числе дети. Кадры с места катастрофы —... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:22

2022-10-18T12:22

2022-10-18T18:13

фото

крушение су-34 в ейске

су-34

ейск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

скорая помощь

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Самолет Су-34 в понедельник вечером рухнул в жилом квартале в Ейске. На месте падения начался пожар, погибли люди, в том числе дети. Кадры с места катастрофы — в фотоленте Ria.ru.

ейск

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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