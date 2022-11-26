https://ria.ru/20221126/puteshestviya-1834339595.html

Самое важное в туризме за неделю: распродажа туров и новые правила в поезде

Самое важное в туризме за неделю: распродажа туров и новые правила в поезде - РИА Новости, 26.11.2022

Самое важное в туризме за неделю: распродажа туров и новые правила в поезде

На прошедшей неделе позитивных новостей было ощутимо больше, чем негативных. Так, туроператоры и авиакомпании объявили о распродажах в рамках "Черной пятницы" и РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T07:02

2022-11-26T07:02

2022-11-26T07:02

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На прошедшей неделе позитивных новостей было ощутимо больше, чем негативных. Так, туроператоры и авиакомпании объявили о распродажах в рамках "Черной пятницы" и предлагают путевки и билеты со скидками до 50 процентов. Пассажиры, едущие в поездах на верхних полках, получили законное право садиться вниз за столик для приема пищи. Количество рейсов в популярные у россиян Турцию и Египет будет увеличиваться. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.Зарину Догузову 22 ноября освободили от должности главы Ростуризма. Ей предложили работу в Экспертном совете при правительстве.Госдума продлила эксперимент по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года. Сейчас его платят туристы в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Подобную практику планируется ввести в Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус".Пассажиры поездов с верхних полок получат законное право садиться за столик вниз для приема пищи. Минтранспорта в приказе прописал, что с 1 сентября 2023 года они могут находиться там полчаса во время завтрака и ужина и час — в период обеда.Авиакомпании продают билеты с дисконтом и расширяют маршрутную сеть. "Аэрофлот" с 25 по 27 ноября устраивает большой сейл. Скидки достигают 50 процентов. В середине декабря нацперевозчик намерен запустить прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью. А в начале декабря Nordwind планирует открыть чартеры из аэропорта Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.Туроператоры участвуют в акции "Черная пятница" и предлагают клиентам скидки до 50 процентов.Плохие новости для желающих попасть в Европу. Власти ЕС до конца года планируют ввести новую автоматизированную систему погранконтроля. Время на прохождение границ для граждан стран, не входящих в шенгенскую зону, может увеличиться. Чтобы избежать неудобств, Германия планирует расширить пропускные способности терминалов, а Испания — установить в аэропортах киоски самообслуживания, где туристы смогут внести дополнительную информацию о себе.Визовый центр Италии запретил взрослым туристам спонсировать поездки друг друга. Даже супругам! Гарантировать оплату расходов путешественники могут теперь только своим детям.Есть неприятные известия и для поклонников пляжного отдыха. Власти Мальдивских островов с 1 января 2023 года планируют повысить налог на туристические услуги на четыре процента. Компании ожидают небольшого роста цен на путевки, но утверждают, что подорожание будет несущественным.Криминальные сюжеты на этой неделе тоже были. Так, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Колымы, который устроил дебош в летящем из Москвы самолете. Пассажиру грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. А авиакомпания "Россия" взыскала 200 тысяч рублей с дебошира на рейсе Хабаровск — Москва. Во время подготовки к взлету нетрезвый пассажир ругался, отказывался находиться в кресле и пристегивать ремень безопасности.Россияне в ноябре наконец-то начали покупать путевки на зимние каникулы. Обычно они делали это на месяц раньше, отмечают туроператоры. Зато в этом году путешественники бронируют гостиницы на более долгий срок.РЖД планируют удвоить число дополнительных поездов на конец декабря и начало января.Индия с 22 ноября отменила коронавирусные ограничения. Прибывающим из-за границы больше не нужно заполнять форму на портале Air Suvidha, не требуются прививочный сертификат или результат ПЦР-теста.Жители Антальи требуют прекратить продажу и сдачу в аренду жилья иностранцам. Петиция на сайте change.org уже набрала больше девяти тысяч голосов.Туристический проект Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода получил премию Russian Event Awards. Маршрут "Три столицы: избранное" позволяет увидеть архитектурные памятники и побывать в популярных местах.В Москве прошло вручение первой национальной премии "Горы России", лучшим признали курорт "Красная Поляна". В категории "для семейного отдыха" первое место занял "Манжерок" в Республике Алтай, самым событийным оказался – "Шерегеш" на Кузбассе.В зоне вылета терминала (Т2) Домодедово появится первая в Москве обзорная площадка в аэропорту. Пассажирам откроется панорамный вид на аэродром и новую взлетно-посадочную полосу.Наконец, обновленную пермскую достопримечательность "Счастье не за горами" спустя год вернули на прежнее место на набережной.

https://ria.ru/20221125/aeroflot-1834129558.html

https://ria.ru/20221123/maldivy-1833054727.html

https://ria.ru/20221124/egipet-1833603106.html

https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

https://ria.ru/20221122/tula-1832513702.html

мальдивы

турция

египет

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мальдивы, турция, египет