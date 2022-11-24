https://ria.ru/20221124/poezda-1833885253.html

РЖД назначили около тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники

РЖД назначили около тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники - РИА Новости, 24.11.2022

РЖД назначили около тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники

РЖД этой зимой на новогодние праздники назначают около 1 тысячи дополнительных пассажирских поездов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщила... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:01

2022-11-24T12:01

2022-11-24T12:22

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. РЖД этой зимой на новогодние праздники назначают около 1 тысячи дополнительных пассажирских поездов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщила компания."Назначаем около 1000 дополнительных поездов на новогодние праздники. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Они будут ходить с 23 декабря по 9 января по самым востребованным маршрутам", - говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.Речь идет о поездах из Москвы в Санкт-Петербург, Великий Устюг, Нижний Новгород, Казань, Адлер; из Санкт-Петербурга - в Москву, Ярославль, Псков, Сортавалу, из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Адлер и других."Всего в эти даты будет обеспечено около 4,5 миллиона дополнительных мест. Билеты поступают в продажу постепенно, по мере назначения поездов", - отмечается в сообщении.РЖД напоминают, что отправиться в путешествие на праздники можно также на специальных и туристических поездах : к горнолыжным курортам на "Лыжных стрелах" Москва – Апатиты и Ростов-на-Дону – Роза Хутор; в Великий Устюг к Деду Морозу на поездах: "Мороз-экспресс", "Зимняя сказка", "Величие Севера"; в круизы по регионам: "В Карелию", "В Сибирь", "Серебряный маршрут".

https://ria.ru/20221121/poezda-1833073498.html

https://ria.ru/20221122/puteshestviya-1833321013.html

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